Теневой фаворит. Как Атлетико ворвался в чемпионскую гонку Ла Лиги

В Испании традиционно 2 главных претендента на чемпионство – мадридский «Реал» и «Барселона». Перед началом текущего сезона букмекеры считали «сливочных» главными претендентами на победу в Ла Лиге с неприлично низкими коэффициентами – менее 1,5. В «Барселону» верили меньше.

В «Атлетико» не верили вообще. Но именно «матрасники» ушли на зимний перерыв лидерами турнирной таблицы, опережая «бланкос» на 1 очко, а каталонцев – на 3, да еще и с матчем в запасе. Может ли команда Диего Симеоне теперь считаться претендентом на титул?

Странно, что об «Атлетико» мало говорили перед началом сезона. Впрочем, у экспертов были и другие темы для обсуждений. Переход Килиана Мбаппе в «Реал» стал одной из главных тем межсезонья. Да и смена тренера в «Барселоне» – не последняя тема.

Все были заняты вопросами о том, как впишется Мбаппе в Мадриде и как перестроит команду Ханс-Дитер Флик в Каталонии. На «матрасников» обращали мало внимания, несмотря на то, что они провели мощную трансферную кампанию. Новость о переходе Хулиана Альвареса из «Манчестер Сити» за 75 млн евро без учета бонусов немного пошумела, но со временем ее сняли с повестки дня другие темы, и действительно интересные.

Как бы привлекательно не смотрелась команда Симеоне на бумаге, она никогда не будет фаворитом сезона при «Реале» и «Барселоне». «Атлетико» зарекомендовал себя командой, которой постоянно чего-то не хватает для борьбы с топ-клубами на постоянном уровне. Поэтому никто особо и не обращал внимания не невнятный старт «матрасников» в новом сезоне, мол, у них всегда так.

После поражения в матче против «Бетиса» со счетом 0:1 в конце октября, мадридцы отставали от лидирующей «Барселоны» на 10 очков. Уже тогда казалось, что «Атлетико» будет делать то же, что и почти всегда – бороться за 3 или 4 место. Но за 2 месяца произошло много всего. К примеру, после сверхуспешного старта каталонцы продемонстрировали такой же стремительный спад, позволив прямым конкурентам приблизиться.

«Матрасники» в свою очередь выдали победную серию из 12-ти матчей подряд во всех турнирах. Даже нестабильный «Реал» с огромным количеством травм опередил «сине-гранатовых». Причем у обеих команд есть по матчу в запасе – еще одно преимущество перед «Барселоной». Примечательно, что именно каталонцев обыграл «Атлетико» в последнем поединке перед перерывом (2:1).

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Серлот стал одним из лидеров атаки Атлетико

«Матрасники» впервые за 18 лет переиграли «сине-гранатовых» на выезде. Симеоне одержал победу над «Барселоной» всего шестой раз за 37 матчей. По всем прогнозам этого не должно было произойти. «Барселона» играла лучше, владела мячом 63% игрового времени и нанесла 19 ударов по воротам соперника. Но кого это сейчас интересует? Как говорится, счет на табло.

Сейчас «Атлетико» уже рассматривается как участник чемпионской гонки, хоть и осторожно – фаворитом у букмекеров остается «Реал». Теперь уже говорят о том, что летние трансферы «матрасников» работают, хотя всего 2 месяца назад подписание Альвареса называли провалом. Хулиан действительно тяжеловато втягивался в сезон, но заиграть на полную в команде Симеоне сразу после перехода практически невозможно.

Со временем к аргентинцу пришли голы. Сначала он поучаствовал в разгроме «Валенсии» (3:0), а потом забил по одному мячу в матчах против «Сельты» (1:0), «Реала Сосьедад» (1:1) и «Мальорки» (1:0). Да, Альварес забивал не топ-соперникам, но его голы принесли команде 7 очков, а в последнее время он начал забивать еще и в Лиге чемпионов.

Сработали практически все летние трансферы мадридцев. «Матрасники» подписали чемпиона Европы в лице Робина Ле Нормана и второго лучшего бомбардира Ла Лиги прошлого сезона в лице Александра Серлота. Норвежец забил 8 голов и является лучшим бомбардиром команды, несмотря на то, что проводит на поле в среднем всего 1 тайм за матч. Конор Галлахер может закрыть несколько позиций – в центре поля, в опорной зоне и на левом фланге.

Getty Images/Global Images Ukraine. Конор Галахер

Заиграл даже Клеман Лангле, которого уже несколько лет пинают по арендам. Те игроки, которые были в составе, тоже выглядят солиднее. Хосе Хименес подтверждает статус хорошего защитника, когда избегает травм, а Родриго Де Пауль и Пабло Барриос отлично взаимодействуют в центре поля. Ну и, конечно, есть еще нестареющий Антуан Гризманн, который по-прежнему выполняет большой объем работы.

Симеоне всегда умел сплотить команду, но сейчас она выглядит действительно целостной. Сила «Атлетико» заключается в глубине. У «матрасников» не такая длинная скамейка запасных, но каждый, кто выходит на поле, приносит пользу команде. Тот же Серлот не возмущается ролью игрока ротации, хотя забивает больше всех. Анхель Корреа с каждым сезоном получает все меньше игрового времени, но выходит на несколько минут в матче против «Атлетика», забивает гол и вырывает победу для своей команды.

Симеоне умело использует ротацию. Возможно, лучше всех тренеров на данный момент. В текущем сезоне футболисты «Атлетико», которые вышли на замену, набрали суммарно 32 очка по системе гол+пас. Это лучший показатель среди всех игроков из топ-5 лиг. На 2-м месте располагаются запасные «Лацио» (20 очков), а замыкают первую тройку футболисты «Хайденхайма» (19).

Еще одна примечательная деталь заключается в том, что «матрасники» всегда играют до конца. В текущем сезоне они забили уже 13 голов на 90-й минуте или позже. Этой команде терпения не занимать, в чем также большая заслуга Симеоне. И, что интересно, поздние голы забивают в основном те игроки, которые выходят на замену.

Нынешний «Атлетико» – коллектив, команда, в которой каждый понимает и принимает свою роль. У «матрасников» нет Мбаппе или Роберта Левандовски. Для их лучшего бомбардира, которому почти 30 лет, «Атлетико» стал первым топ-клубом в карьере. Иногда «матрасники» играют невыразительно, иногда терпят, иногда страдают, но сейчас терпеть и страдать ради общей целы готовы все.

Cергей ЗАВАЛКО