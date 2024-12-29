ВИДЕО. 17-я ракетка мира исполнила пока что «лучшую» подачу нового сезона

29 декабря состоялось матчевое противостояние сборных Германии и Бразилии на United Cup, которое завершилось со счетом 3:0 в пользу немцев.

В первой игре поединка состоялся женский матч одиночного разряда. Лаура Зигемунд (WTA 80) переиграла Беатрис Хаддад Майю (WTA 17) в трех сетах за 2 часа и 36 минут со счетом 6:3, 1:6, 6:4.

В 7-м гейме третьей партии Зигемунд заработала брейк-поинт. Беатрис не попала первым мячом и начала подавать вторым. 17-я ракетка мира во второй раз не только не сумела попасть, но и выдала вообще что-то странное.

Бразилия проиграла оба противостояния на United Cup с общим счетом 0:6 и потеряла шансы на выход в плей-офф.

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Видеообзор матча Лаура Зигемунд – Беатрис Хаддад Майя