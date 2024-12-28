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Испания
28 декабря 2024, 19:43 | Обновлено 28 декабря 2024, 19:53
647
0

Барселона потеряет звезду и героя Евро-2024. Он переедет в Мадрид

Дани Ольмо может бесплатно перейти в «Атлетико»

28 декабря 2024, 19:43 | Обновлено 28 декабря 2024, 19:53
647
0
Барселона потеряет звезду и героя Евро-2024. Он переедет в Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

«Барселона» получила отказ в регистрации хавбека Дани Ольмо на вторую половину этого сезона. У руководства клуба осталось три дня до конца года, чтобы уладить этот вопрос.

Если не удастся, то Ольмо уйдет из команды свободным агентом уже 1 января – такой пункт был внесен в его контракт ввиду проблем с регистрацией хавбека после перехода из «Лейпцига» в августе.

Этой ситуацией готов воспользоваться лидер Ла Лиги – «Атлетико». «Матрасники» являются одними из главных фаворитов на подписание звездного хавбека.

В этом сезоне Ольмо провел за «Барселону» 15 матчей, забил шесть голов и сделал один ассист.

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Барселона трансферы чемпионат Испании по футболу Ла Лига Дани Ольмо Атлетико Мадрид
Дмитро Олійник Источник: El Gol Digital
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