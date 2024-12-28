Барселона потеряет звезду и героя Евро-2024. Он переедет в Мадрид

«Барселона» получила отказ в регистрации хавбека Дани Ольмо на вторую половину этого сезона. У руководства клуба осталось три дня до конца года, чтобы уладить этот вопрос.

Если не удастся, то Ольмо уйдет из команды свободным агентом уже 1 января – такой пункт был внесен в его контракт ввиду проблем с регистрацией хавбека после перехода из «Лейпцига» в августе.

Этой ситуацией готов воспользоваться лидер Ла Лиги – «Атлетико». «Матрасники» являются одними из главных фаворитов на подписание звездного хавбека.

В этом сезоне Ольмо провел за «Барселону» 15 матчей, забил шесть голов и сделал один ассист.