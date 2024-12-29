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  4. Интерес из серьезных чемпионатов. Калюжный может сменить клуб уже зимой
Украина. Премьер лига
29 декабря 2024, 16:10 |
2136
2

Интерес из серьезных чемпионатов. Калюжный может сменить клуб уже зимой

Иван Калюжный может стать игроком заграничного клуба

29 декабря 2024, 16:10 |
2136
2
Интерес из серьезных чемпионатов. Калюжный может сменить клуб уже зимой
УАФ. Иван Калюжный

Опорник сборной Украины и «Александрии» Иван Калюжный привлекает внимание клубов из нескольких стран, сообщает Динамомания.

По информации источника, 26-летний футболист привлекает интерес не только украинских клубов, а и команд из Германии, США, Турции и Южной Кореи. За игроком следят даже в клубы из Индии, где Иван уже ранее выступал.

Контракт Ивана Калюжного с «Александрией» истекает летом 2025 года, игрок намерен решить свое будущее уже этой зимой.

Ранее сообщалось о том, что стали известны подробности о вероятности трансфера Калюжного в «Карпаты».

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Данііл Киріяка Источник: Динамомания
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Коментатор
Як завжди,тільки заголовок,а більше нічого...
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P. Diddy
Индия и Южная Корея? Очень серьёзно...
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