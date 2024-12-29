Интерес из серьезных чемпионатов. Калюжный может сменить клуб уже зимой

Опорник сборной Украины и «Александрии» Иван Калюжный привлекает внимание клубов из нескольких стран, сообщает Динамомания.

По информации источника, 26-летний футболист привлекает интерес не только украинских клубов, а и команд из Германии, США, Турции и Южной Кореи. За игроком следят даже в клубы из Индии, где Иван уже ранее выступал.

Контракт Ивана Калюжного с «Александрией» истекает летом 2025 года, игрок намерен решить свое будущее уже этой зимой.

Ранее сообщалось о том, что стали известны подробности о вероятности трансфера Калюжного в «Карпаты».