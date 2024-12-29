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Чемпионат Англии
Эвертон
29.12.2024 17:00 – 25 0 : 1
Ноттингем Форест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
29 декабря 2024, 17:00 | Обновлено 29 декабря 2024, 17:10
120
0

Эвертон – Ноттингем Форест. Миколенко – в старте. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 19-го тура АПЛ 2024/25 29 декабря в 17:00 по Киеву

29 декабря 2024, 17:00 | Обновлено 29 декабря 2024, 17:10
120
0
Эвертон – Ноттингем Форест. Миколенко – в старте. Смотреть онлайн. LIVE

29 декабря состоится матч 19-го тура АПЛ 2024/25 между командами Эвертон и Ноттингем Форест.

Поединок пройдет на стадионе Гудисон Парк в Ливерпуле. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе ирисок выйдет украинский защитник Виталий Миколенко.

Перед стартом очного противостояния Эвертон с 17 очками занимает 15-е место в таблице чемпионата Англии. У Ноттингема 34 пункта и 4-я строчка.

Эвертон – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports +.

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События матча

15’
ГОЛ ! Мяч забил Крис Вуд (Ноттингем Форест).
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Виталий Миколенко смотреть онлайн Эвертон Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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