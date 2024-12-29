Эвертон – Ноттингем Форест. Миколенко – в старте. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 19-го тура АПЛ 2024/25 29 декабря в 17:00 по Киеву
29 декабря состоится матч 19-го тура АПЛ 2024/25 между командами Эвертон и Ноттингем Форест.
Поединок пройдет на стадионе Гудисон Парк в Ливерпуле. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.
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В стартовом составе ирисок выйдет украинский защитник Виталий Миколенко.
Перед стартом очного противостояния Эвертон с 17 очками занимает 15-е место в таблице чемпионата Англии. У Ноттингема 34 пункта и 4-я строчка.
Эвертон – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports +.
События матча
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