29 декабря состоится матч 19-го тура АПЛ 2024/25 между командами Эвертон и Ноттингем Форест.

Поединок пройдет на стадионе Гудисон Парк в Ливерпуле. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе ирисок выйдет украинский защитник Виталий Миколенко.

Перед стартом очного противостояния Эвертон с 17 очками занимает 15-е место в таблице чемпионата Англии. У Ноттингема 34 пункта и 4-я строчка.

Эвертон – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports +.