Эвертон - Ноттингем - 0:2. Путь к еврокубкам. Видео голов и обзор матча
Команды встречались в матче 19-го тура АПЛ
29 декабря на стадионе Гудисон Парк встречались «Эвертон» и «Ноттингем».
Игроки «Ноттингема» контролировали игру и забили в каждом из таймов по голу. Что же касается «Эвертона», то команда начала играть в последние 10 минут и создала несколько неплохих возможностей.
Видео голов можно посмотреть в телеграмм канале «100 минут АПЛ».
Украинский защитник Виталий Миколенко отыграл всю игру.
«Ноттингем Форест» после этой встречи поднялся на вторую строчку. «Эвертон» на 16-й позиции.
Английская Премьер-Лига. 19-й тур. 29 декабря
«Эвертон» – «Ноттингем» – 0:2
Голы: Вуд, 15, Гиббс-Уайт, 61
«Эвертон»: Пикфорд, Брентвейт, Бройя, (Бету, 76) Гаррисон, (Линдстрем, 46), Гуйе, (Калверт-Льюин, 68) Дукуре, Миколенко, Мангала, Ндиайе, Тарковски, Янг (Петтерсон, 68).
«Ноттингем Форест»: Селс, Айна, Андерсон, (Уорд-Праус, 82), Вуд, (Авонийи, 76), Уильямс, (Тоффоло, 82), Гиббс-Уайт, (Жота, 76), Домингес, Эланга, Морату, Соса, (Боли, 70), Миленкович.
Предупреждения: Тарковски, 8, Гуйе, 47, Брентвейт, 54, Пикфорд, 66, – Боли, 71
Видео голов и обзор игры
События матча
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