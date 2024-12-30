29 декабря на стадионе Гудисон Парк встречались «Эвертон» и «Ноттингем».

Игроки «Ноттингема» контролировали игру и забили в каждом из таймов по голу. Что же касается «Эвертона», то команда начала играть в последние 10 минут и создала несколько неплохих возможностей.

Видео голов можно посмотреть в телеграмм канале «100 минут АПЛ».

Украинский защитник Виталий Миколенко отыграл всю игру.

«Ноттингем Форест» после этой встречи поднялся на вторую строчку. «Эвертон» на 16-й позиции.

Английская Премьер-Лига. 19-й тур. 29 декабря

«Эвертон» – «Ноттингем» – 0:2

Голы: Вуд, 15, Гиббс-Уайт, 61

«Эвертон»: Пикфорд, Брентвейт, Бройя, (Бету, 76) Гаррисон, (Линдстрем, 46), Гуйе, (Калверт-Льюин, 68) Дукуре, Миколенко, Мангала, Ндиайе, Тарковски, Янг (Петтерсон, 68).

«Ноттингем Форест»: Селс, Айна, Андерсон, (Уорд-Праус, 82), Вуд, (Авонийи, 76), Уильямс, (Тоффоло, 82), Гиббс-Уайт, (Жота, 76), Домингес, Эланга, Морату, Соса, (Боли, 70), Миленкович.

Предупреждения: Тарковски, 8, Гуйе, 47, Брентвейт, 54, Пикфорд, 66, – Боли, 71

Видео голов и обзор игры