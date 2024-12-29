Ноттингем уже второй. Эвертон с Миколенко в составе проиграл лесникам
Команды встречались в матче 19-го тура АПЛ
29 декабря на стадионе Гудисон Парк встречались «Эвертон» и «Ноттингем».
Хозяева поля с первых минут плохо начали эту игру. Сначала Джеймс Тарковский получил желтую карточку, а затем команда пропустила гол. На 15-й минуте Крис Вуд открыл счет.
Видео голов можно посмотреть в телеграмм канале «100 минут АПЛ».
Во втором тайме «Ноттингем» снова забил. На 61-й минуте Морган Гиббс-Уайт записал результативный удар на свой счет.
Игроки «Эвертона» проснулись за последние 10 минут матча. Хорошие моменты упустил Доминик Калверт-Льюин.
Украинский защитник Виталий Миколенко отыграл весь матч.
«Ноттингем Форест» после этой встречи поднялся на вторую строчку. «Эвертон» на 16-й позиции.
Английская Премьер-Лига. 19-й тур. 29 декабря
«Эвертон» – «Ноттингем» – 0:2
Голы: Вуд, 15, Гиббс-Уайт, 61
«Эвертон»: Пикфорд, Брентвейт, Броя, (Бету, 76) Гаррисон, (Линдстрем, 46), Гуйе, (Кальвин-Льюин, 68) Дукуре, Миколенко, Мангала, Ндиайе, Тарковски, Янг (Петтерсон, 68).
«Ноттингем Форест»: Селс, Айна, Андерсон, (Уорд-Праус, 82), Вуд, (Авонии, 76), Уильямс, (Тоффоло, 82), Гиббс-Уайт, (Жота, 76), Домингес, Эланга, Морату, Соса, (Боли, 70), Миленкович.
Предупреждения: Тарковски, 8, Гуйе, 47, Брентвейт, 54, Пикфорд, 66, - Боли, 71
«Кристал Пелес» – «Саутгемптон» – 2:1
Голы: Чалоба, 31, Эзе, 52 – Диблинг, 14
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