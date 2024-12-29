Ноттингем уже второй. Эвертон с Миколенко в составе проиграл лесникам

29 декабря на стадионе Гудисон Парк встречались «Эвертон» и «Ноттингем».

Хозяева поля с первых минут плохо начали эту игру. Сначала Джеймс Тарковский получил желтую карточку, а затем команда пропустила гол. На 15-й минуте Крис Вуд открыл счет.

Видео голов можно посмотреть в телеграмм канале «100 минут АПЛ».

Во втором тайме «Ноттингем» снова забил. На 61-й минуте Морган Гиббс-Уайт записал результативный удар на свой счет.

Игроки «Эвертона» проснулись за последние 10 минут матча. Хорошие моменты упустил Доминик Калверт-Льюин.

Украинский защитник Виталий Миколенко отыграл весь матч.

«Ноттингем Форест» после этой встречи поднялся на вторую строчку. «Эвертон» на 16-й позиции.

Английская Премьер-Лига. 19-й тур. 29 декабря

«Эвертон» – «Ноттингем» – 0:2

Голы: Вуд, 15, Гиббс-Уайт, 61

«Эвертон»: Пикфорд, Брентвейт, Броя, (Бету, 76) Гаррисон, (Линдстрем, 46), Гуйе, (Кальвин-Льюин, 68) Дукуре, Миколенко, Мангала, Ндиайе, Тарковски, Янг (Петтерсон, 68).

«Ноттингем Форест»: Селс, Айна, Андерсон, (Уорд-Праус, 82), Вуд, (Авонии, 76), Уильямс, (Тоффоло, 82), Гиббс-Уайт, (Жота, 76), Домингес, Эланга, Морату, Соса, (Боли, 70), Миленкович.

Предупреждения: Тарковски, 8, Гуйе, 47, Брентвейт, 54, Пикфорд, 66, - Боли, 71

«Кристал Пелес» – «Саутгемптон» – 2:1

Голы: Чалоба, 31, Эзе, 52 – Диблинг, 14