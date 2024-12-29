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Эвертон
29.12.2024 17:00 – FT 0 : 2
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29 декабря 2024, 19:02 | Обновлено 29 декабря 2024, 19:27
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2

Ноттингем уже второй. Эвертон с Миколенко в составе проиграл лесникам

Команды встречались в матче 19-го тура АПЛ

29 декабря 2024, 19:02 | Обновлено 29 декабря 2024, 19:27
712
2
Ноттингем уже второй. Эвертон с Миколенко в составе проиграл лесникам
Getty Images/Global Images Ukraine

29 декабря на стадионе Гудисон Парк встречались «Эвертон» и «Ноттингем».

Хозяева поля с первых минут плохо начали эту игру. Сначала Джеймс Тарковский получил желтую карточку, а затем команда пропустила гол. На 15-й минуте Крис Вуд открыл счет.

Видео голов можно посмотреть в телеграмм канале «100 минут АПЛ».

Во втором тайме «Ноттингем» снова забил. На 61-й минуте Морган Гиббс-Уайт записал результативный удар на свой счет.

Игроки «Эвертона» проснулись за последние 10 минут матча. Хорошие моменты упустил Доминик Калверт-Льюин.

Украинский защитник Виталий Миколенко отыграл весь матч.

«Ноттингем Форест» после этой встречи поднялся на вторую строчку. «Эвертон» на 16-й позиции.

Английская Премьер-Лига. 19-й тур. 29 декабря

«Эвертон» – «Ноттингем» – 0:2

Голы: Вуд, 15, Гиббс-Уайт, 61

«Эвертон»: Пикфорд, Брентвейт, Броя, (Бету, 76) Гаррисон, (Линдстрем, 46), Гуйе, (Кальвин-Льюин, 68) Дукуре, Миколенко, Мангала, Ндиайе, Тарковски, Янг (Петтерсон, 68).

«Ноттингем Форест»: Селс, Айна, Андерсон, (Уорд-Праус, 82), Вуд, (Авонии, 76), Уильямс, (Тоффоло, 82), Гиббс-Уайт, (Жота, 76), Домингес, Эланга, Морату, Соса, (Боли, 70), Миленкович.

Предупреждения: Тарковски, 8, Гуйе, 47, Брентвейт, 54, Пикфорд, 66, - Боли, 71

«Кристал Пелес» – «Саутгемптон» – 2:1

Голы: Чалоба, 31, Эзе, 52 – Диблинг, 14

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
Эшпириту Санту подтверждает свою квалификацию, в прошлом сезоне удержал клуб от вылета, а в этом уже чудесный прогресс.
С Вулверхэмптоном у него тоже сложилось, сначала вывел в АПЛ, а следующим сезоном 7 место и еврокубки.
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+1
Alehandro
Миколенко чергову гру зіграв жахливо... Майже всю боротьбу програвав, навіси летіли куди завгодно, тільки не на партнерів, другий гол на пару з Дукуре привезли... Не здивуюсь, якщо дійсно Евертон буде зимою підшукувати лівого захисника
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