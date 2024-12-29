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Эвертон
29.12.2024 17:00 - : -
Ноттингем Форест
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29 декабря 2024, 00:29 | Обновлено 29 декабря 2024, 00:30
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0

Эвертон – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 29 декабря в 17:00 по Киеву

29 декабря 2024, 00:29 | Обновлено 29 декабря 2024, 00:30
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Эвертон – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

29 декабря на «Гудисон Парк» пройдет матч 19-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Эвертон» встретится с «Ноттингем Форест». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Эвертон

Команда после импульса амбиций времен быстро скатилась до борьбы за выживание. И Шон Дайш дважды успел спасти от вылета в Чемпионшип, причем в прошлом сезоне он компенсировал даже два штрафа в очках за нарушение финансовых правил. Сейчас, с введением новой арены и появлением американских инвесторов, в экономическом плане должны дела наладится. Но при этом ириски завалили старт сезона в футбольном аспекте, начав с четырех поражений в АПЛ и вылетев быстро из Кубка Лиги. Впрочем, и тут менеджер справился, и с сентября поражений практически не было - только Саутгемптону и МЮ. В декабре у синих был сложный календарь, но они смогли устоять на 0:0 на поле Арсенала и Челси. А с Манчестер Сити обменялись голами. Пикфорд стал героем, отразив удар Холланда с пенальти - так было сохранено итоговые 1:1.

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Ноттингем Форест

Клуб в прошлом сезоне сталкивался с такими же проблемами, что и нынешний соперник - это второй, кто был уличен в финансовых нарушениях, и наказан. Но тут угадали со сменой менеджера, и пришедший год назад на смену Стива Купера на тренерский пост Нуну Эшпириту Санту достаточно уверенно даже в таких условиях выиграл борьбу за выживание. А потом сделал команду одним из главных открытий нынешнего сезона. Выигрывая половину матчей, в том числе и у Ливерпуля, лесники идут в числе претендентов на 4-е место и, значит, Лигу чемпионов. Более того, сухо обыграв Брентфорд и Тоттенхэм, команда сенсационно заняла третью позицию!

Статистика личных встреч

Ириски выиграли 6 из 9 последних очных поединков при единственном поражении. А в прошлом сезоне набрали все 6 возможных очков, взяв 2 сухие победы.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару равной по силам. Но все же лесники показывают более убедительный футбол - ставим на них с форой 0 (коэффициент - 1,95).

Прогноз Sport.ua
Эвертон
29 декабря 2024 -
17:00
Ноттингем Форест
Фора Ноттингем Форест (0) 1.95 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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