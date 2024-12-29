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  4. Переговоры ведутся. «Новый Месси» может продолжить карьеру в Серии А
Италия
29 декабря 2024, 16:39 |
948
0

Переговоры ведутся. «Новый Месси» может продолжить карьеру в Серии А

Сеск Фабрегас хочет подписать Ансу Фати

29 декабря 2024, 16:39 |
948
0
Переговоры ведутся. «Новый Месси» может продолжить карьеру в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Итальянский «Комо», который возглавляет Сеск Фабрегас, хочет подписать испанского нападающего «Барселоны» Ансу Фати.

Как сообщает El Nacional, итальянский клуб хочет оформить трансфер игрока на правах аренды. На данный момент переговоры продолжаются, но «Барселона» еще не определилась, поможет ли аренда в «Комо» развитию нападающего. Ожидается, что каталонский клуб примет решение в ближайшие недели.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 22-летнего нападающего, которого ранее называли «новым Месси», в 10 миллионов евро. Контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Фати провел за «Барселону» во всех турнирах 7 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет подписать звезду «Милана».

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Ансу Фати Сеск Фабрегас Комо Барселона трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Іван Распутін Источник: El Nacional
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