ВИДЕО. Они снова вместе! Игрок Барсы сошелся со скандальной бывшей

Футболист «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал снова был замечен в компании своей бывшей девушки Алекс Падильи.

Сперва пару видели на «Globe Soccer Awards», а затем – развлекающихся в «Ferrari World», стоимость одного входного билета – 3 946 гривен.

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Судя по всему, Ламин и Алекс действительно решили возобновить отношения и, судя по видео, у них все хорошо.

По информации специализированного аккаунта «Game, set and match», на данный момент Ямал и Падилья пребывают в дружеских отношениях.