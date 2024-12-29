Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Они снова вместе! Игрок Барсы сошелся со скандальной бывшей
Другие новости
29 декабря 2024, 00:23 | Обновлено 29 декабря 2024, 00:35
204
0

ВИДЕО. Они снова вместе! Игрок Барсы сошелся со скандальной бывшей

Сомнений больше не осталось...

29 декабря 2024, 00:23 | Обновлено 29 декабря 2024, 00:35
204
0
ВИДЕО. Они снова вместе! Игрок Барсы сошелся со скандальной бывшей
X. Ламин Ямал и Алекс Падилья

Футболист «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал снова был замечен в компании своей бывшей девушки Алекс Падильи.

Сперва пару видели на «Globe Soccer Awards», а затем – развлекающихся в «Ferrari World», стоимость одного входного билета – 3 946 гривен.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Судя по всему, Ламин и Алекс действительно решили возобновить отношения и, судя по видео, у них все хорошо.

По информации специализированного аккаунта «Game, set and match», на данный момент Ямал и Падилья пребывают в дружеских отношениях.

По теме:
Известно, на какие жертвы пошла Барселона, чтобы зарегистрировать Ольмо
ФОТО. Милота дня. Жена Усика показала самую младшую дочь
Возвращение блудного сына. Партнером Цыганкова может стать игрок Барселоны
видео lifestyle Ламин Ямал Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу сборная Испании по футболу
Артем Діхтяренко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик получил за реванш с Фьюри меньше, чем ожидалось. Известно, какая сумма
Бокс | 28 декабря 2024, 07:55 1
Усик получил за реванш с Фьюри меньше, чем ожидалось. Известно, какая сумма
Усик получил за реванш с Фьюри меньше, чем ожидалось. Известно, какая сумма

Александр победил Тайсона единогласным решением судей

НЕЛЬСОН: «Этот боксер нокаутирует Усика и сбросит его с трона»
Бокс | 28 декабря 2024, 08:41 7
НЕЛЬСОН: «Этот боксер нокаутирует Усика и сбросит его с трона»
НЕЛЬСОН: «Этот боксер нокаутирует Усика и сбросит его с трона»

Билли Нельсон расхвалил Мартина Баколе

Беллингем может неожиданно покинуть Реал. Кто дает Пересу €190 миллионов?
Футбол | 28.12.2024, 00:52
Беллингем может неожиданно покинуть Реал. Кто дает Пересу €190 миллионов?
Беллингем может неожиданно покинуть Реал. Кто дает Пересу €190 миллионов?
В битве топов Серии А лучшего не выявили. Аталанта вырвала ничью у Лацио
Футбол | 28.12.2024, 23:39
В битве топов Серии А лучшего не выявили. Аталанта вырвала ничью у Лацио
В битве топов Серии А лучшего не выявили. Аталанта вырвала ничью у Лацио
Игрок Шахтера и сборной Украины сменит клуб. Переход на финальной стадии
Футбол | 28.12.2024, 21:04
Игрок Шахтера и сборной Украины сменит клуб. Переход на финальной стадии
Игрок Шахтера и сборной Украины сменит клуб. Переход на финальной стадии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Станцевала без одежды. Скандальная экс-жена динамовца раздала огня
ВИДЕО. Станцевала без одежды. Скандальная экс-жена динамовца раздала огня
27.12.2024, 11:01 14
Футбол
«Жалкое зрелище». Эксперты  – о поведение Фьюри в реванше с Усиком
«Жалкое зрелище». Эксперты  – о поведение Фьюри в реванше с Усиком
27.12.2024, 10:44 1
Бокс
Челси хочет обменять Мудрика и еще двух игроков на суперфорварда
Челси хочет обменять Мудрика и еще двух игроков на суперфорварда
27.12.2024, 08:05 14
Футбол
«Голову бы снесли, куда шутить?» Милевский снова уничтожил звезду Динамо
«Голову бы снесли, куда шутить?» Милевский снова уничтожил звезду Динамо
28.12.2024, 07:27 24
Футбол
Стало известно, когда Усик проведет следующий бой
Стало известно, когда Усик проведет следующий бой
28.12.2024, 17:40
Бокс
Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик и не Виталий Кличко
Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик и не Виталий Кличко
27.12.2024, 08:01 6
Бокс
Неожиданный вариант. Моуриньо хочет подписать Зинченко
Неожиданный вариант. Моуриньо хочет подписать Зинченко
27.12.2024, 22:17 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем