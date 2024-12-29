ВИДЕО. Они снова вместе! Игрок Барсы сошелся со скандальной бывшей
Сомнений больше не осталось...
Футболист «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал снова был замечен в компании своей бывшей девушки Алекс Падильи.
Сперва пару видели на «Globe Soccer Awards», а затем – развлекающихся в «Ferrari World», стоимость одного входного билета – 3 946 гривен.
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Судя по всему, Ламин и Алекс действительно решили возобновить отношения и, судя по видео, у них все хорошо.
По информации специализированного аккаунта «Game, set and match», на данный момент Ямал и Падилья пребывают в дружеских отношениях.
Alex Padilla tiene que hacer unas buenas mamadas bicho bola, esto es inexplicable. pic.twitter.com/4E4IrvX9xg— Jesus con J de jitano (@melvonijr) December 27, 2024
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