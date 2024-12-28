Стали известны зарплаты в Челси. Сколько у Мудрика и какое у него место?

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик делит 12-е место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков клуба, сообщает Goal.com.

23-летний футболист получает 5,2 млн фунтов стерлингов в год. Такую же зарплату имеют еще его четыре одноклубника.

Больше Мудрика зарабатывают: