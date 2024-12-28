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  4. Стали известны зарплаты в Челси. Сколько у Мудрика и какое у него место?
Англия
28 декабря 2024, 23:22 |
1732
1

Стали известны зарплаты в Челси. Сколько у Мудрика и какое у него место?

Михаил находится вне топ-10 в команде

28 декабря 2024, 23:22 |
1732
1
Стали известны зарплаты в Челси. Сколько у Мудрика и какое у него место?
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик делит 12-е место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков клуба, сообщает Goal.com.

23-летний футболист получает 5,2 млн фунтов стерлингов в год. Такую же зарплату имеют еще его четыре одноклубника.

Больше Мудрика зарабатывают:

  • Рис Джеймс – 13 млн фунтов стерлингов в год
  • Бен Чилуэелл – 10,4 млн фунтов стерлингов в год
  • Уэсли Фофана – 10,4 млн фунтов стерлингов в год
  • Кристофер Нкунку – 10,14 млн фунтов стерлингов в год
  • Энцо Фернандес – 9,36 млн фунтов стерлингов в год
  • Марк Кукурелья – 9,1 млн фунтов стерлингов в год
  • Педру Нету – 8,32 млн фунтов стерлингов в год
  • Мойсес Кайседо – 7,8 млн фунтов стерлингов в год
  • Коул Палмер – 6,76 млн фунтов стерлингов в год
  • Жоау Феликс – 6,76 млн фунтов стерлингов в год
  • Тосин Адарабиойо – 6,24 млн фунтов стерлингов в год
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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
Ну с прошлого года ничего не изменилосьhttps://sport.ua/news/647198-mudrik-11-y-stali-izvestny-
zarplaty
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