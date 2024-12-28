Англия28 декабря 2024, 23:22 |
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Стали известны зарплаты в Челси. Сколько у Мудрика и какое у него место?
Михаил находится вне топ-10 в команде
28 декабря 2024, 23:22 |
1732
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Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик делит 12-е место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков клуба, сообщает Goal.com.
23-летний футболист получает 5,2 млн фунтов стерлингов в год. Такую же зарплату имеют еще его четыре одноклубника.
Больше Мудрика зарабатывают:
- Рис Джеймс – 13 млн фунтов стерлингов в год
- Бен Чилуэелл – 10,4 млн фунтов стерлингов в год
- Уэсли Фофана – 10,4 млн фунтов стерлингов в год
- Кристофер Нкунку – 10,14 млн фунтов стерлингов в год
- Энцо Фернандес – 9,36 млн фунтов стерлингов в год
- Марк Кукурелья – 9,1 млн фунтов стерлингов в год
- Педру Нету – 8,32 млн фунтов стерлингов в год
- Мойсес Кайседо – 7,8 млн фунтов стерлингов в год
- Коул Палмер – 6,76 млн фунтов стерлингов в год
- Жоау Феликс – 6,76 млн фунтов стерлингов в год
- Тосин Адарабиойо – 6,24 млн фунтов стерлингов в год
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