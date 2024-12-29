29 декабря состоялся матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Удинезе» и «Торино». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок закончился со счетом 2:2.

Хозяева забили по одному голу в каждом из таймов, но не удержали преимущество и пропустили дважды. На 53-й минуте нападающий «Торино» Че Адамс сократил отставание, а на 64-й полузащитник Самуэле Риччи установил окончательный счет.

«Удинезе» набрал 24 балла и занимает девятое место. «Торино» разместился на десятой позиции – в активе команды 20 очков.

Итальянская Серия А, 18-й тур. 29 декабря

Удинезе – Торино – 2:2

Голы: Туре, 41, Лукка, 49 – Адамс, 53, Риччи, 64

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