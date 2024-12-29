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  4. Из уважения к Ливерпулю. Известно, когда объявят о переходе Трента в Реал
Испания
29 декабря 2024, 16:13 |
1220
0

Из уважения к Ливерпулю. Известно, когда объявят о переходе Трента в Реал

Игрок подпишет предварительное соглашение со сливочными уже в ближайшее время

29 декабря 2024, 16:13 |
1220
0
Из уважения к Ливерпулю. Известно, когда объявят о переходе Трента в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Переход звездного фулбека «Ливерпуля» Трента Александра-Арнольда в «Реал» находится на финальной стадии.

Как сообщает издание AS, мадридский клуб и игрок, чей контракт истекает летом 2025 года, подпишут предварительное соглашение уже в январе 2025 года. Обе стороны хотят завершить переход как можно скорее.

Однако, официально о подписании соглашения объявят лишь летом 2025 года, когда игрок прибудет в расположение клуба. По информации источника, это сделано из уважения к действующему клубу Трента - «Ливерпулю».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего фулбека в 75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Александер-Арнольд провел за «Ливерпуль» во всех турнирах 22 матча, в которых отдал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Трент сообщил руководству мерсисайдцев о своем трансфере.

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Трент Александер-Арнольд Ливерпуль Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Іван Распутін Источник: AS
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