Из уважения к Ливерпулю. Известно, когда объявят о переходе Трента в Реал

Переход звездного фулбека «Ливерпуля» Трента Александра-Арнольда в «Реал» находится на финальной стадии.

Как сообщает издание AS, мадридский клуб и игрок, чей контракт истекает летом 2025 года, подпишут предварительное соглашение уже в январе 2025 года. Обе стороны хотят завершить переход как можно скорее.

Однако, официально о подписании соглашения объявят лишь летом 2025 года, когда игрок прибудет в расположение клуба. По информации источника, это сделано из уважения к действующему клубу Трента - «Ливерпулю».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего фулбека в 75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Александер-Арнольд провел за «Ливерпуль» во всех турнирах 22 матча, в которых отдал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Трент сообщил руководству мерсисайдцев о своем трансфере.