Чемпионат мира
15 октября 2025, 13:43 | Обновлено 15 октября 2025, 15:18
1152
3

Определено 28 из 48 сборных, которые вышли в финальный раунд ЧМ-2026

Сборная Англии отобралась на мундиаль первой из европейских сборных

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Англии

Определено уже 28 из 48 команд, которые вышли в финальный раунд чемпионата мира 2026.

14 октября к числу финалистов присоединились Англия, Катар, Саудовская Аравия, ЮАР, Сенегал, Кот-д'Ивуар

Сборные Канады, Мексики и США получили путевки на мундиаль как команды-хозяйки.

Ранее были определены 6 представителей от Южной Америки: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Парагвай, Колумбия

14 октября сборная Англии отобралась на ЧМ-2026 первой из европейских сборных. Океанию будет представлять Новая Зеландия.

Полный список 9 команд из Африки, получивших путевки (победители групп): Египет, Сенегал, ЮАР, Кабо-Верде, Марокко, Кот-д'Ивуар, Алжир, Тунис, Гана. Еще 4 команды (лучшие в рейтинге вторых мест) сыграют в плей-офф: Габон, ДР Конго, Камерун, Нигерия.

В Азии 14 октября отпраздновали успех Катар и Саудовская Аравия. В плей-офф будут играть ОАЭ и Ирак. Ранее от Азии отобрались на ЧМ Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия.

Осталось определить еще 18 команд: 3 сборных из Северной Америки, 15 – из Европы. Кроме того, две команды получат путевки по итогам межконтинентального плей-офф. В нем в марте 2026 года сыграют: 6 сборных: Боливия, Новая Каледония, победитель плей-офф Азии (ОАЭ или Ирак), победитель плей-офф Африки (Габон или ДР Конго или Камерун или Нигерия) и два представителя Северной Америки (зона КОНКАКАФ.

Чемпионат мира 2026 пройдет в США, Канаде и Мексика с 11 июня по 19 июля. В нем примут участие 48 сборных, впервые в истории турнира.

Уже известны 28 команд из 48, которые примут участие в ЧМ-2026:

  • Хозяева (3/3): США, Канада, Мексика
  • Европа (1/16): Англия
  • Южная Америка (6/6): Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Парагвай, Колумбия
  • Азия (8/8): Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия, Катар, Саудовская Аравия
  • Африка (9/9): Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Сенегал, Кот-д'Ивуар
  • Океания (1/1): Новая Зеландия
  • КОНКАКАФ (0/3)
  • Межконтинентальный плей-офф (0/2)

Инфографика

По теме:
Там еще не играли. Известно, где сборная Украины завершит отбор ЧМ-2026
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Два матча сборной Украины – и Good afternoon, America»
Дженнаро ГАТТУЗО: «Если Италия не выйдет на ЧМ-2026 – я уеду из страны»
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
