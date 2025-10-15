Определено 28 из 48 сборных, которые вышли в финальный раунд ЧМ-2026

Определено уже 28 из 48 команд, которые вышли в финальный раунд чемпионата мира 2026.

14 октября к числу финалистов присоединились Англия, Катар, Саудовская Аравия, ЮАР, Сенегал, Кот-д'Ивуар

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборные Канады, Мексики и США получили путевки на мундиаль как команды-хозяйки.

Ранее были определены 6 представителей от Южной Америки: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Парагвай, Колумбия

14 октября сборная Англии отобралась на ЧМ-2026 первой из европейских сборных. Океанию будет представлять Новая Зеландия.

Полный список 9 команд из Африки, получивших путевки (победители групп): Египет, Сенегал, ЮАР, Кабо-Верде, Марокко, Кот-д'Ивуар, Алжир, Тунис, Гана. Еще 4 команды (лучшие в рейтинге вторых мест) сыграют в плей-офф: Габон, ДР Конго, Камерун, Нигерия.

В Азии 14 октября отпраздновали успех Катар и Саудовская Аравия. В плей-офф будут играть ОАЭ и Ирак. Ранее от Азии отобрались на ЧМ Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия.

Осталось определить еще 18 команд: 3 сборных из Северной Америки, 15 – из Европы. Кроме того, две команды получат путевки по итогам межконтинентального плей-офф. В нем в марте 2026 года сыграют: 6 сборных: Боливия, Новая Каледония, победитель плей-офф Азии (ОАЭ или Ирак), победитель плей-офф Африки (Габон или ДР Конго или Камерун или Нигерия) и два представителя Северной Америки (зона КОНКАКАФ.

Чемпионат мира 2026 пройдет в США, Канаде и Мексика с 11 июня по 19 июля. В нем примут участие 48 сборных, впервые в истории турнира.

Уже известны 28 команд из 48, которые примут участие в ЧМ-2026:

Хозяева (3/3): США, Канада, Мексика

Европа (1/16): Англия

Южная Америка (6/6): Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Парагвай, Колумбия

Азия (8/8): Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия, Катар, Саудовская Аравия

Африка (9/9): Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Сенегал, Кот-д'Ивуар

Океания (1/1): Новая Зеландия

КОНКАКАФ (0/3)

Межконтинентальный плей-офф (0/2)

Инфографика