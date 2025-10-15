Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Прогнозный посев на ЧМ-2026. Аналитики видят Украину в 4-й корзине
Чемпионат мира
15 октября 2025, 15:30 | Обновлено 15 октября 2025, 16:29
1293
2

Прогнозный посев на ЧМ-2026. Аналитики видят Украину в 4-й корзине

Уже известны 28 из 48 сборных, которые получили путевки на чемпионат мира

15 октября 2025, 15:30 | Обновлено 15 октября 2025, 16:29
1293
2 Comments
Прогнозный посев на ЧМ-2026. Аналитики видят Украину в 4-й корзине
Getty Images/Global Images Ukraine

В аналитическом сообществе Football Ranking опубликован прогноз состава корзин посева для жеребьевки финальной части чемпионата мира 2026.

48 команд будут разделены на 4 корзины по 12 сборных, а во время жеребьевки будут сформированы 12 групп по 4 команды. В 1/16 финала выйдут команды, занявшие первые и вторые места, а также 8 из 12 лучших сборных по рейтингу третьих мест.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Помимо хозяев турнира (Мексика, США и Канада), в первую корзину, согласно прогнозу, также попадут сильнейшие сборные по рейтингу: Испания, Аргентина, Франция, Англия, Португалия, Бразилия, Нидерланды, Бельгия и Германия.

Аналитики прогнозируют, что сборная Украины сумеет выйти в финальный раунд ЧМ-2026 и при жеребьевке окажется в 4-й корзине.

На данный момент известны 28 сборных из 48, которые уже гарантировали себе участие в финальной части мундиаля. Остальные места будут разыграны в отборочных турнирах в Европе (еще 15 мест), КОНКАКАФ (3 вакансии) и межконтинентальном плей-офф (2 путевки).

Чемпионат мира 2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Это будет первый мундиаль с расширенным форматом, участие в нем примут 48 сборных.

ЧМ-2026. Прогнозируемый состав корзин при жеребьевке основного раунда

  • 🔹 Корзина 1: Мексика, США, Канада, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Португалия, Бразилия, Нидерланды, Бельгия, Германия
  • 🔹 Корзина 2: Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Сенегал, Дания, Япония, Иран, Южная Корея, Эквадор, Австралия
  • 🔹 Корзина 3: Австрия, Панама, Норвегия, Египет, Алжир, Парагвай, Тунис, Кот-д’Ивуар, Коста-Рика, Узбекистан, Катар, Южная Африка
  • 🔹 Корзина 4: Саудовская Аравия, Иордания, Кабо-Верде, Ямайка, Гана, Новая Зеландия, Италия, Турция, Украина, Уэльс, Нигерия, Боливия

Жирным шрифтом выделены сборные, которые уже получили путевки на ЧМ-2026.

Инфографика

По теме:
Сергей РЕБРОВ: «У сборной Украины есть шанс выйти на ЧМ с первого места»
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Европейская сборная уволила коуча после фиаско в отборе на ЧМ
ЧМ-2026 по футболу статистические расклады выбор редакции сборная Украины по футболу Football Rankings жеребьевка жеребьевка чемпионата мира
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Футбол | 15 октября 2025, 07:29 154
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ

Футболист показал чек на 700 тысяч гривен

Игорь СУРКИС: «К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату»
Футбол | 15 октября 2025, 07:56 3
Игорь СУРКИС: «К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату»
Игорь СУРКИС: «К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату»

Президент «Динамо» отреагировал на смерть Бориса Воскресенского

Сафонов принял судьбоносное решение из-за Забарного
Футбол | 15.10.2025, 00:10
Сафонов принял судьбоносное решение из-за Забарного
Сафонов принял судьбоносное решение из-за Забарного
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Показателем будет, если мы уверенно обыграем французов»
Футбол | 15.10.2025, 14:21
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Показателем будет, если мы уверенно обыграем французов»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Показателем будет, если мы уверенно обыграем французов»
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с капитаном
Футбол | 15.10.2025, 15:43
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с капитаном
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с капитаном
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Лига
Попасть главное на ЧМ , в какой там корзине будем не важно. Если посмотреть сейчас посев, могут попасться даже такие команды в группу как Канада, Австралия, ЮАР но или Мексика, Иран, Тунис, нормальный был бы жребий 
Ответить
+1
Yurii Bars
Хай вийдуть,ну що ви за люди безмозглі такі!!!
Ответить
+1
Популярные новости
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
14.10.2025, 07:07 5
Футбол
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
14.10.2025, 16:23 119
Футбол
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
14.10.2025, 00:28 1
Футбол
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
14.10.2025, 00:01
Бокс
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Об этих игроках сборной Украины уже можно забыть»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Об этих игроках сборной Украины уже можно забыть»
14.10.2025, 07:45 2
Футбол
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
14.10.2025, 06:23 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем