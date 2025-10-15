Прогнозный посев на ЧМ-2026. Аналитики видят Украину в 4-й корзине

В аналитическом сообществе Football Ranking опубликован прогноз состава корзин посева для жеребьевки финальной части чемпионата мира 2026.

48 команд будут разделены на 4 корзины по 12 сборных, а во время жеребьевки будут сформированы 12 групп по 4 команды. В 1/16 финала выйдут команды, занявшие первые и вторые места, а также 8 из 12 лучших сборных по рейтингу третьих мест.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Помимо хозяев турнира (Мексика, США и Канада), в первую корзину, согласно прогнозу, также попадут сильнейшие сборные по рейтингу: Испания, Аргентина, Франция, Англия, Португалия, Бразилия, Нидерланды, Бельгия и Германия.

Аналитики прогнозируют, что сборная Украины сумеет выйти в финальный раунд ЧМ-2026 и при жеребьевке окажется в 4-й корзине.

На данный момент известны 28 сборных из 48, которые уже гарантировали себе участие в финальной части мундиаля. Остальные места будут разыграны в отборочных турнирах в Европе (еще 15 мест), КОНКАКАФ (3 вакансии) и межконтинентальном плей-офф (2 путевки).

Чемпионат мира 2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Это будет первый мундиаль с расширенным форматом, участие в нем примут 48 сборных.

ЧМ-2026. Прогнозируемый состав корзин при жеребьевке основного раунда

🔹 Корзина 1: Мексика , США , Канада , Испания, Аргентина , Франция, Англия , Португалия, Бразилия , Нидерланды, Бельгия, Германия

, , , Испания, , Франция, , Португалия, , Нидерланды, Бельгия, Германия 🔹 Корзина 2: Хорватия, Марокко , Колумбия , Уругвай , Швейцария, Сенегал , Дания, Япония , Иран , Южная Корея , Эквадор , Австралия

, , , Швейцария, , Дания, , , , , 🔹 Корзина 3: Австрия, Панама, Норвегия, Египет , Алжир , Парагвай , Тунис , Кот-д’Ивуар , Коста-Рика, Узбекистан , Катар , Южная Африка

, , , , , Коста-Рика, , , 🔹 Корзина 4: Саудовская Аравия, Иордания, Кабо-Верде, Ямайка, Гана, Новая Зеландия, Италия, Турция, Украина , Уэльс, Нигерия, Боливия

Жирным шрифтом выделены сборные, которые уже получили путевки на ЧМ-2026.

Инфографика

​