Прогнозный посев на ЧМ-2026. Аналитики видят Украину в 4-й корзине
Уже известны 28 из 48 сборных, которые получили путевки на чемпионат мира
В аналитическом сообществе Football Ranking опубликован прогноз состава корзин посева для жеребьевки финальной части чемпионата мира 2026.
48 команд будут разделены на 4 корзины по 12 сборных, а во время жеребьевки будут сформированы 12 групп по 4 команды. В 1/16 финала выйдут команды, занявшие первые и вторые места, а также 8 из 12 лучших сборных по рейтингу третьих мест.
Помимо хозяев турнира (Мексика, США и Канада), в первую корзину, согласно прогнозу, также попадут сильнейшие сборные по рейтингу: Испания, Аргентина, Франция, Англия, Португалия, Бразилия, Нидерланды, Бельгия и Германия.
Аналитики прогнозируют, что сборная Украины сумеет выйти в финальный раунд ЧМ-2026 и при жеребьевке окажется в 4-й корзине.
На данный момент известны 28 сборных из 48, которые уже гарантировали себе участие в финальной части мундиаля. Остальные места будут разыграны в отборочных турнирах в Европе (еще 15 мест), КОНКАКАФ (3 вакансии) и межконтинентальном плей-офф (2 путевки).
Чемпионат мира 2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Это будет первый мундиаль с расширенным форматом, участие в нем примут 48 сборных.
ЧМ-2026. Прогнозируемый состав корзин при жеребьевке основного раунда
- 🔹 Корзина 1: Мексика, США, Канада, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Португалия, Бразилия, Нидерланды, Бельгия, Германия
- 🔹 Корзина 2: Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Сенегал, Дания, Япония, Иран, Южная Корея, Эквадор, Австралия
- 🔹 Корзина 3: Австрия, Панама, Норвегия, Египет, Алжир, Парагвай, Тунис, Кот-д’Ивуар, Коста-Рика, Узбекистан, Катар, Южная Африка
- 🔹 Корзина 4: Саудовская Аравия, Иордания, Кабо-Верде, Ямайка, Гана, Новая Зеландия, Италия, Турция, Украина, Уэльс, Нигерия, Боливия
Жирным шрифтом выделены сборные, которые уже получили путевки на ЧМ-2026.
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
