Six Kings Slam: Синнер разгромил Циципаса в 1/4 финала и вышел на Джоковича

Вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер из Италии успешно стартовал на выставочном турнире Six Kings Slam 2025.

В четвертьфинале итальянец в двух сетах переиграл грека Стефаноса Циципаса (АТР 24) за 1 час и 16 минут.

Six Kings Slam 2025. 1/4 финала

Стефанос Циципас (Греция) – Янник Синнер (Италия) – 2:6, 3:6

На уровне Тура Янник играл со Стефаносом девять раз и выиграл всего три очных противостояния.

Синнер во второй раз выступает на выставочных соревнованиях в Эр-Рияде. В прошлом году он завоевал трофей на этих кортах и получил чек в 6 миллионов долларов.

Следующим соперником Янника будет Новак Джокович. В еще одном полуфинальном поединке сойдутся Карлос Алькарас и Тейлор Фритц.

