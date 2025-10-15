Six Kings Slam: Синнер разгромил Циципаса в 1/4 финала и вышел на Джоковича
Янник в двух сетах уверенно одолел Стефаноса на турнире, где в 2024 стал чемпионом
Вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер из Италии успешно стартовал на выставочном турнире Six Kings Slam 2025.
В четвертьфинале итальянец в двух сетах переиграл грека Стефаноса Циципаса (АТР 24) за 1 час и 16 минут.
Six Kings Slam 2025. 1/4 финала
Стефанос Циципас (Греция) – Янник Синнер (Италия) – 2:6, 3:6
На уровне Тура Янник играл со Стефаносом девять раз и выиграл всего три очных противостояния.
Синнер во второй раз выступает на выставочных соревнованиях в Эр-Рияде. В прошлом году он завоевал трофей на этих кортах и получил чек в 6 миллионов долларов.
Следующим соперником Янника будет Новак Джокович. В еще одном полуфинальном поединке сойдутся Карлос Алькарас и Тейлор Фритц.
