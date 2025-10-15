Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Six Kings Slam: Синнер разгромил Циципаса в 1/4 финала и вышел на Джоковича
Другие новости
15 октября 2025, 22:40 | Обновлено 15 октября 2025, 22:51
125
0

Янник в двух сетах уверенно одолел Стефаноса на турнире, где в 2024 стал чемпионом

Янник Синнер

Вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер из Италии успешно стартовал на выставочном турнире Six Kings Slam 2025.

В четвертьфинале итальянец в двух сетах переиграл грека Стефаноса Циципаса (АТР 24) за 1 час и 16 минут.

Six Kings Slam 2025. 1/4 финала

Стефанос Циципас (Греция) – Янник Синнер (Италия) – 2:6, 3:6

На уровне Тура Янник играл со Стефаносом девять раз и выиграл всего три очных противостояния.

Синнер во второй раз выступает на выставочных соревнованиях в Эр-Рияде. В прошлом году он завоевал трофей на этих кортах и получил чек в 6 миллионов долларов.

Следующим соперником Янника будет Новак Джокович. В еще одном полуфинальном поединке сойдутся Карлос Алькарас и Тейлор Фритц.

По теме:
Стефанос Циципас – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Фритц и Зверев определили соперника Алькараса в полуфинале Six Kings Slam
Тейлор Фритц – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Six Kings Slam Янник Синнер Стефанос Циципас Новак Джокович
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
