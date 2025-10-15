Фритц и Зверев определили соперника Алькараса в полуфинале Six Kings Slam
Тейлор в двух сетах уверенно разобрал Александра и далее сыграет против Карлоса
Американский теннисист Тейлор Фритц (ATP 4) выиграл стартовый матч на выставочном турнире Six Kings Slam 2025, который проходит на хардовом покрытии в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
В четвертьфинале американец в двух сетах разобрался с представителем Германии Александром Зверевым (АТР 3) за 59 минут.
Six Kings Slam 2025. 1/4 финала
Тейлор Фритц (США) – Александр Зверев (Германия) – 6:3, 6:4
На уровне Тура Тейлор и Александр играли между собой 14 раз (9:5 в пользу американца). Фритц в седьмой раз подряд одержал победу над Зверевым.
Фритц впервые выступает на «Шлеме Шести Королей». За выступления он и каждый участник соревнований получил гарантированные 1.5 миллиона долларов.
В полуфинале Тейлор поборется против Карлоса Алькараса. Встреча состоится 16 октября.
TAYLOR FRITZ DEFEATS ALEXANDER ZVEREV IN STRAIGHT SETS.— Netflix Sports (@netflixsports) October 15, 2025
He'll face Carlos Alcaraz tomorrow in the semis 👀#SixKingsSlam LIVE only on Netflix pic.twitter.com/qoYBOwr7Ip
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта опубликовала пост в своем Instagram, подведя итоги сезона 2025 года
Бывший игрок киевского «Динамо» оценил перспективы сборной Украины в отборе ЧМ-2026