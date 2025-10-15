Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
15 октября 2025, 20:55 | Обновлено 15 октября 2025, 21:19
Фритц и Зверев определили соперника Алькараса в полуфинале Six Kings Slam

Тейлор в двух сетах уверенно разобрал Александра и далее сыграет против Карлоса

15 октября 2025, 20:55 | Обновлено 15 октября 2025, 21:19
Фритц и Зверев определили соперника Алькараса в полуфинале Six Kings Slam
Александр Зверев и Тейлор Фритц

Американский теннисист Тейлор Фритц (ATP 4) выиграл стартовый матч на выставочном турнире Six Kings Slam 2025, который проходит на хардовом покрытии в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В четвертьфинале американец в двух сетах разобрался с представителем Германии Александром Зверевым (АТР 3) за 59 минут.

Six Kings Slam 2025. 1/4 финала

Тейлор Фритц (США) – Александр Зверев (Германия) – 6:3, 6:4

На уровне Тура Тейлор и Александр играли между собой 14 раз (9:5 в пользу американца). Фритц в седьмой раз подряд одержал победу над Зверевым.

Фритц впервые выступает на «Шлеме Шести Королей». За выступления он и каждый участник соревнований получил гарантированные 1.5 миллиона долларов.

В полуфинале Тейлор поборется против Карлоса Алькараса. Встреча состоится 16 октября.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 0
