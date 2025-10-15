Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ

После октябрьских матчей квалификация чемпионата мира 2026 в европейской зоне взяла паузу на месяц. Командам осталось сыграть по два матча.

Турнирное положение в группе D: Франция (10 очков), Украина (7), Исландия (4), Азербайджан (1).

Аналитики прогнозируют, что сборная Украины, скорее всего, завершит групповой этап на втором месте и попадет в плей-офф (вероятность – 85,6%).

Определилось предварительное распределение корзин для стыковых матчей плей-офф, которые состоятся в марте 2026 года. Турнирная схема: 12 команд поделены на три пути по 4 команды. Полуфиналы (26 марта) и финалы (31 марта) состоят из одной игры. Три победителя плей-офф станут обладателями путевок на ЧМ-2026.

Сборная Украины, при условии фиксации на втором месте, окажется в первой корзине вместе с Италией, Турцией и Польшей. Это означает, что в полуфинале подопечные Сергея Реброва сыграют условно дома – против одной из команд четвертой корзины, куда попадут представители Лиги наций.

Список потенциальных соперников для сборной Украины в полуфинале плей-офф выглядит не слишком простым: Уэльс, Румыния, Швеция и Северная Ирландия. Именно с этими командами Украина может встретиться на старте плей-офф в марте.

Но ситуация в ноябре может измениться: есть высокая вероятность (75%), что Молдова попадет в плей-офф и войдет в список возможных соперников Украины из 4-й корзины. Не исключено, что даже Сан-Марино (20%) в статусе победителя группы Лиги наций получит право сыграть в плей-офф и потенциально стать оппонентом сине-желтых.

Во второй корзине сейчас находятся Чехия, Венгрия, Шотландия, Словакия, а в третьей – Албания, Босния и Герцеговина, Косово и Северная Македония. Они образуют другие полуфинальные пары, если нынешнее распределение не изменится в ноябре. Это потенциальные соперники Украины в финале (втором раунде) плей-офф в марте.

Корзины формируются с учетом рейтинга ФИФА и Лиги наций 2024/25. При этом 12 сборных, которые займут вторые места в группах, попадут в первые три корзины (по рейтингу). Четвертую составят лучшие команды Лиги наций, которые не финишировали в топ-2 в своих отборочных группах.

Чтобы сохранить место в корзине 1 для плей-офф, Украине нужно не только занять второе место, но и чтобы конкуренты не обошли сине-желтых по рейтингу. Пребывание в первой корзине позволяет сыграть первый полуфинал условно дома. Плюс, к счастью, будет исключен сценарий встречи с Италией за путевку на ЧМ.

Также эксперты провели симуляции возможных пар полуфиналов плей-офф (март 2026 года). Оказалось, что наиболее вероятными соперниками для Украины могут стать Швеция (20%) или Молдова (16%).

Жеребьевка стыковых матчей состоится после завершения ноябрьских игр квалификации. Именно тогда станет понятно, с кем предстоит бороться Украине за путевку на чемпионат мира 2026.

Квалификация ЧМ-2026 по футболу (зона УЕФА)

Корзины для жеребьевки плей-офф квалификации (по состоянию на 15.10.2025):

Корзина 1: Италия, Турция, Украина , Польша

, Польша Корзина 2: Чехия, Венгрия, Шотландия, Словакия

Корзина 3: Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Северная Македония

Корзина 4: Уэльс, Румыния, Швеция, Северная Ирландия

Рейтинги команд, которые попадут в плей-офф ЧМ (прогноз)

Структура трех турниров плей-офф (март 2026)

Вероятность занятых мест в группе D (в процентах)

Команды, которые могут отобраться в плей-офф ЧМ из Лиги наций

Желтый цвет – команды сейчас в топ-2 в квалификации ЧМ

Синий цвет – команда попадет в плей-офф благодаря Лиге наций

Вероятность плей-офф ЧМ для команд из Лиги наций

Вероятность участия в плей-офф отбора на ЧМ

Наиболее вероятные пары полуфиналов плей-офф (по данным симуляций)