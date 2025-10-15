Норвегия – лучшая сборная отбора на ЧМ-2026 в Европе. Они унизили Италию

Постарайтесь на минуту абстрагироваться от всего, после чего дайте ответ на вопрос: «Какая сборная является лучшей в европейском отборе на ЧМ-2026?» Среди вариантов наверняка будут Франция, Испания, Португалия, Англия, возможно, даже Хорватия с Австрией. Но на самом деле – ни одна из перечисленных, и вовсе не Германия, Италия или Бельгия, столкнувшиеся с определенными проблемами и пока не имеющими вообще каких-то гарантий поездки на поля США, Мексики и Канады.

Лучшей сборной европейского отбора на ЧМ-2026 является Норвегия! Неожиданно? Безусловно. Хотя для тех, кто очень внимательно следит за ходом квалификационного турнира этот вопрос, вероятно, не был уж таким и сложным. Хотя в голове все равно не укладывается. Какая Норвегия? Почему? А где же общепризнанные гранды, привыкшие выносить в квалификациях своих соперников с крупным счетом и решать свои задачи задолго до финиша соревновательной дистанции?

Впрочем, вопросов подобного характера можно ставить сколько-угодно много, а факт остается фактом. Сборная Норвегии по футболу по состоянию на текущий момент выиграла все шесть своих поединков в рамках отбора на ЧМ-2026 в зоне УЕФА, а еще и наколотила абсолютно безумную разницу мячей – 29:3. И все это при том, что в группе I, где выступают норвежцы, присутствуют не только Молдова, Эстония и Израиль, но и 4-кратный чемпион мира и 2-кратный чемпион Европы – сборная Италии.

11 октября норвежцы в домашней встрече без каких-либо проблем расправились со сборной Израиля, отправив в ее ворота пять безответных мячей (5:0). По сути, эта победа уже практически обеспечила скандинавам путевку в финальную часть ЧМ-2026, если только на финише квалификации не произойдет какая-то драматичная оказия. Команде, в которой главной звездой является центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, необходимо лишь обыграть эстонцев в Осло (матч запланирован на 13 ноября), после чего через три дня поехать в Италию, где потребуется не пропустить 9 мячей в свои ворота (с учетом нынешней разницы мячей у команд в группе I) от хозяев. Дело в том, что при равенстве очков в расчет принимаются не личные встречи между командами, а общая разница мячей, а в этом аспекте Норвегия – вне конкуренции во всем европейском отборе. Более того, по подсчетам статистиков, скандинавы прямо сейчас и вовсе выдают абсолютно лучший результат за всю историю европейских квалификационных турниров на чемпионаты мира!

Это чистейшая правда, так как никогда ранее ни одна команда не показывала такого уровня результативности. Простое деление забитых мячей на количество проведенных норвежцами матчей показывает, что в среднем команда Холанда отличается чуть меньше, чем пятью голами за игру (4,83 – если точнее). Это абсолютный рекорд в европейской зоне в рамках отборочных турниров на ЧМ. Предыдущий лучший показатель принадлежал национальной сборной Германии, которая в отборе на ЧМ-2018 в 10 матчах одержала 10 побед при разнице мячей 43:4. Иными словами, при стопроцентном показателе набранных очков, немцы в среднем забивали по 4,3 мяча за матч, что значительно уступает текущему промежуточному результату сборной Норвегии в отборе к ЧМ-2026.

Интересно то, что в отборе на ЧМ-2018 сборные Германии и Норвегии оказались в одной группе. И тогда скандинавы безропотно уступили оппоненту в обоих поединках, причем позволили набить в свои ворота уйму мячей – 0:6 (на выезде) и 0:3 (дома). Впрочем, теперь у норвежцев уже совсем другая команда, где есть звезда первой величины – Эрлинг Холанд, начавший выступать за национальную сборную уже после фиаско в квалификации на ЧМ-2018 – с осени 2019 года.

Перед тем, как разгромить Израиль (5:0), сборная Норвегии добыла одну из крупнейших побед в своей истории (она вошла в топ-3 для скандинавов) – 11:1 над Молдовой. В том поединке Эрлинг Холанд отметился сразу пятью забитыми мячами, благодаря чему уверенно закрепился на вершине бомбардирской гонки квалификационного турнира к ЧМ-2026 в зоне УЕФА, имея в общей сложности на своем счету аж 12 голов. К слову, удивляет то, что четвертую строчку в гонке бомбардиров ныне занимает до недавних пор малоизвестный атакующий полузащитник Тело Осгор, который с лета 2025-го защищает цвета шотландского «Рейнджерс», а в марте нынешнего года только успел дебютировать за национальную команду Норвегии, и уже имеет на своем счету 5 забитых мячей в 4 проведенных поединках.

Кто-то может возразить – мол, нашли героев, которые выносят в одни ворота израильтян, молдаван и эстонцев… И вроде бы логичное возражение, если бы не одно важное «но». В этом же отборочном цикле сборная Норвегии на своем поле успела в буквальном смысле этого слова унизить команду Италии, разбив ее со счетом 3:0 в начале июня. При этом, победа скандинавов над апеннинцами была абсолютно логичной и справедливой, учитывая банальную статистику ударов (8:6 – всего, 4:1 – в створ) и показателей ожидаемых голов (1,51xG у Норвегии; 0,19xG у Италии).

Лишь однажды в рамках нынешней европейской квалификации на чемпионат мира-2026 норвежцы выиграли у соперника с разницей в один мяч и вообще забили меньше трех за игру. 9 июня, сразу после триумфа над Италией, скандинавы поехали в Эстонию, где им пришлось понервничать и увезти три очка благодаря единственному точному удару Эрлинга Холанда (1:0).

Очевидно, что текущая квалификационная кампания сборной Норвегии уже сделала эту команду абсолютно заслуженным обладателем путевки на мундиаль в США, Мексику и Канаду. Чтобы официально закрыть этот вопрос команде Холанда нужно сделать совсем немногое – обыграть дома Эстонию и не опозориться на века в Италии. Впрочем, простого выхода на ЧМ-2026 норвежцам может показаться мало. Сейчас они вполне способны замахнуться на окончательное, а не промежуточное, переписывание рекорда немцев, о котором мы упоминали в рамках данного материала. А что, стать самой успешной сборной в истории европейских отборов на чемпионаты мира – это разве не выдающееся достижение, пускай даже трофеев за него и не дают?..