Стало известно, накажет ли Шахтер Белика за интервью про Турана
Клуб знал, что будет интервью
Журналист программы Профутбол Digital Владимир Зверов сообщил, что Шахтер не собирается увольнять тренера юношеской команды Алексея Белика за его интервью.
Недавно Белик сообщил, мол, мог бы тренировать Шахтер не хуже, чем Арда Туран, у которого среди преимуществ только Instagram на 10 миллионов подписчиков.
«Шахтер всегда следит за интервью своих игроков и тренеров. Все контролируется, и без ведома Шахтера такая фраза Белика не могла выйти в эфир».
«Белик знал, что говорит, и в клубе не были против этой фразы. И Белика за это никто не уволит», – сказал Зверов.
