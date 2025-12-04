Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, накажет ли Шахтер Белика за интервью про Турана
Украина. Премьер лига
04 декабря 2025, 17:22 | Обновлено 04 декабря 2025, 17:45
2193
2

Стало известно, накажет ли Шахтер Белика за интервью про Турана

Клуб знал, что будет интервью

Стало известно, накажет ли Шахтер Белика за интервью про Турана
ФК Шахтер. Алексей Белик

Журналист программы Профутбол Digital Владимир Зверов сообщил, что Шахтер не собирается увольнять тренера юношеской команды Алексея Белика за его интервью.

Недавно Белик сообщил, мол, мог бы тренировать Шахтер не хуже, чем Арда Туран, у которого среди преимуществ только Instagram на 10 миллионов подписчиков.

«Шахтер всегда следит за интервью своих игроков и тренеров. Все контролируется, и без ведома Шахтера такая фраза Белика не могла выйти в эфир».

«Белик знал, что говорит, и в клубе не были против этой фразы. И Белика за это никто не уволит», – сказал Зверов.

Интересно, что на интервью Белика отреагировал сам Туран.

По теме:
Останется в Динамо. Суркис отказался отпускать талантливого полузащитника
Защитник СК Полтава: «Свой план на игру с Динамо ми выполнили»
Клубы УПЛ могут подписать игрока из чемпионата Испании
Шахтер Донецк Владимир Зверов Арда Туран Алексей Белик Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
Оцените материал
(12)
AlexDSan
звісно. Просто знайдуть на дні шахти
Ответить
0
u6464u
За що його карать , за амбіціозність , молодець Олексій , далі буде видно.
Ответить
0
