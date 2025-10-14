Победа сборной Украины, Кабо-Верде сыграет на ЧМ, возвращение Стародубцевой
Главные новости за 13 октября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 13 октября.
1А. Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Команда Сергея Реброва одержала тяжелую победу
1B. Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
1C. РЕБРОВ: «Было тяжело, но вырвали результат. Отсутствовали 5 игроков атаки»
Главный тренер сборной Украины прокомментировал победу над Азербайджаном
2А. Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Встреча четвертого тура квалификационной группы D завершилась со счетом 2:2
2B. Казахстан удивил Македонию, Бельгия одолела на выезде Уэльс
Состоялись отборочные матчи в группе J
2C. Кошмар для Швеции, успех Косова. Швейцария удерживает лидерство в группе
Швейцария и Словения сыграли в нулевую ничью
2D. Гол Вольтемаде помог Германии одолеть Северную Ирландию на выезде
В другом поединке квартета A Словакия дожала во втором тайме Люксембург
2E. Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Сине-желтые переиграли команду Азербайджана в Кракове со счетом 2:1
3. Сборная Кабо-Верде сенсационно отобралась на чемпионат мира 2026
Определен еще один победитель группы в африканской зоне
4. Стародубцева одолела Путинцеву и пробилась в 1/8 финала пятисотника в Нинбо
Юлия в двух сетах переиграла представительницу Казахстана в первом раунде турнира
5. Шахтер планирует убедить 17-летнего вундеркинда перейти в Премьер-лигу
«Гремио» согласился отпустить Габриэля Мека в чемпионат Украины, но игрок выступил против трансфера
6A. Самый старший чемпион. 50-летний Марк Уильямс выиграл Гран-при в Китае
Знаменитый снукерист из Уэльса в финале разгромил Шона Мерфи из Англии
6B. Опередили нейтралок. Школа Дерюгиных выиграла клубный чемпионат мира
За команду выступали Таисия Онофрийчук, Полина Карика и Любовь Горащенко
7. Революция для сборных. УЕФА хочет изменить формат квалификаций ЧЕ и ЧМ
Может быть внедрена швейцарская система или усилена роль Лиги наций
8. Непобежденный украинский боксер проведет бой за выход в финал Гран-при WBC
Соперником Даниила Лозана станет Муджибило Турсунов из Узбекистана
9. Одноклубник Довбика может перейти к Забарному в ПСЖ за 60 млн евро
Французский клуб заинтересован в услугах полузащитника Куадио Коне
10A. Потеря Трента или спад? Почему Салах не впечатляет на старте сезона
Рассказываем о непростом начале сезона для египтянина и мерсисайдцев
10B. Оливейра задушил Гамрота. Доминирование мастерства над силой
Чарльз снова в строю
10C. Эннис за 2 минуты разбил Лиму. Теперь он охотится на всех топов нового веса
Яркий дебют Джарона в первой средней категории
10D. Двукратный чемпион мира нацелился на Ф1. Кто он и какие перспективы?
Калле Рованпера может осуществить одну из самых больших сенсаций в современном автоспорте
