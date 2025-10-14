Победа сборной Украины, Кабо-Верде сыграет на ЧМ, возвращение Стародубцевой

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 13 октября.

1А. Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан

Команда Сергея Реброва одержала тяжелую победу

1B. Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча

Смотрите самые интересные матчи отбора на ЧМ-2026

1C. РЕБРОВ: «Было тяжело, но вырвали результат. Отсутствовали 5 игроков атаки»

Главный тренер сборной Украины прокомментировал победу над Азербайджаном

2А. Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола

Встреча четвертого тура квалификационной группы D завершилась со счетом 2:2

2B. Казахстан удивил Македонию, Бельгия одолела на выезде Уэльс

Состоялись отборочные матчи в группе J

2C. Кошмар для Швеции, успех Косова. Швейцария удерживает лидерство в группе

Швейцария и Словения сыграли в нулевую ничью

2D. Гол Вольтемаде помог Германии одолеть Северную Ирландию на выезде

В другом поединке квартета A Словакия дожала во втором тайме Люксембург

2E. Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед

Сине-желтые переиграли команду Азербайджана в Кракове со счетом 2:1

3. Сборная Кабо-Верде сенсационно отобралась на чемпионат мира 2026

Определен еще один победитель группы в африканской зоне

4. Стародубцева одолела Путинцеву и пробилась в 1/8 финала пятисотника в Нинбо

Юлия в двух сетах переиграла представительницу Казахстана в первом раунде турнира

5. Шахтер планирует убедить 17-летнего вундеркинда перейти в Премьер-лигу

«Гремио» согласился отпустить Габриэля Мека в чемпионат Украины, но игрок выступил против трансфера

6A. Самый старший чемпион. 50-летний Марк Уильямс выиграл Гран-при в Китае

Знаменитый снукерист из Уэльса в финале разгромил Шона Мерфи из Англии

6B. Опередили нейтралок. Школа Дерюгиных выиграла клубный чемпионат мира

За команду выступали Таисия Онофрийчук, Полина Карика и Любовь Горащенко

7. Революция для сборных. УЕФА хочет изменить формат квалификаций ЧЕ и ЧМ

Может быть внедрена швейцарская система или усилена роль Лиги наций

8. Непобежденный украинский боксер проведет бой за выход в финал Гран-при WBC

Соперником Даниила Лозана станет Муджибило Турсунов из Узбекистана

9. Одноклубник Довбика может перейти к Забарному в ПСЖ за 60 млн евро

Французский клуб заинтересован в услугах полузащитника Куадио Коне

10A. Потеря Трента или спад? Почему Салах не впечатляет на старте сезона

Рассказываем о непростом начале сезона для египтянина и мерсисайдцев

10B. Оливейра задушил Гамрота. Доминирование мастерства над силой

Чарльз снова в строю

10C. Эннис за 2 минуты разбил Лиму. Теперь он охотится на всех топов нового веса

Яркий дебют Джарона в первой средней категории

10D. Двукратный чемпион мира нацелился на Ф1. Кто он и какие перспективы?

Калле Рованпера может осуществить одну из самых больших сенсаций в современном автоспорте