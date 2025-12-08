САРАПИЙ: «С ними, как правило, один и тот же судья»
Эдуард недоволен судейством в матче с «Рухом»
Центральный защитник «Полесья» Эдуард Сарапий прокомментировал результат матча и судейство в игре с «Рухом» – 0:1:
– Потасовки после матча возникли из-за эмоций. Думаю, это нормальная ситуация после поражения. Если бы нас не провоцировали, всё было бы спокойно.
– Для «Полесья» «Рух» – сверхнеудобная команда, потому что с ними всегда тяжело играть?
– Конечно тяжело, потому что, как правило, на их матчах работает один и тот же судья. Они его, как говорят, берут с собой в автобус, поэтому, естественно, против такого трудно играть.
– Как считаете, на исход поединка повлияли удаления Андриевского, а затем Руслана Ротаня с тренерской скамейки?
– Конечно, ведь играть в меньшинстве с 9-й минуты очень тяжело. Но по сути мы сыграли хорошо и прижали их к своей штрафной. Они больше лежали на поле, чем играли.
Ранее Александр Хацкевич прокомментировал судейские решения в матче 15-го тура УПЛ против львовского «Руха».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб не будет нанимать иностранного специалиста
Сливочные без Лунина потерпели поражение от кельтов со счетом 0:2 в 15-м туре Ла Лиги