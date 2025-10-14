Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РЕБРОВ: «Было тяжело, но вырвали результат. Отсутствовали 5 игроков атаки»
ЧМ. Квалификация. Европа
УКРАИНА
13.10.2025 21:45 – FT 2 : 1
Азербайджан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
14 октября 2025, 00:40 | Обновлено 14 октября 2025, 01:06
514
2

РЕБРОВ: «Было тяжело, но вырвали результат. Отсутствовали 5 игроков атаки»

Главный тренер сборной Украины прокомментировал победу над Азербайджаном

14 октября 2025, 00:40 | Обновлено 14 октября 2025, 01:06
514
2 Comments
РЕБРОВ: «Было тяжело, но вырвали результат. Отсутствовали 5 игроков атаки»
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал победу над Азербайджаном в матче квалификации чемпионата мира 2026 в польском Кракове (2:1):

«Я считаю, сегодня была очень важная игра. Взяли важные три очка. Это чувствовалось на игроках. После победы в Исландии эта игра была намного важнее. Думаю, что сказалась нервозность этой игры. Особенно во втором тайме, когда нам нужно было идти вперед. Было трудно, но я благодарен игрокам. К сожалению, перед игрой у нас отсутствовали 5 игроков атаки. Было не так просто. Но я благодарен, что те игроки, которые вышли, отработали на максимуме и вырвали этот очень важный результат.

Конопля подключался к атаке? Нам нужно было забивать. Подключался не только Юхим Конопля, но и Виталий Миколенко, Илья Забарный и Николай Матвиенко. Все пытались входить с мячом. В первом тайме мы создали достаточно моментов – нужно было больше забивать. К сожалению, получилось так, как получилось в первом тайме. Во втором – сначала было тяжело, но забили очень важный мяч. К сожалению, Юхим в конце первого тайма получил повреждение и не смог продолжить игру.

Команда Азербайджана – высокого уровня. Они играют очень компактно в обороне. Если посмотреть игру с Исландией, то они давали много пространства. Мы действительно использовали это пространство. Сегодня пространства не было. Против любой команды, которая обороняется компактно, трудно играть. У нас 5 ключевых игроков атаки травмированы, поэтому было тяжело играть. Не понимаю, почему сборную Азербайджана не уважают. В любую игру на таком уровне все соперники сейчас очень трудные. Тем более, что сейчас команда из Азербайджана играет в Лиге чемпионов.

Эта игра была сверхважной. К сожалению, мы потеряли очки в первой и второй встрече. Поэтому игроки чувствовали ответственность, было тяжело. Что было в перерыве? Мы все понимали, что допустили ошибку. Было достаточно моментов. Нужно было нагнетать, больше работать, нужно было терпение. Потому что команда Азербайджана была очень организована в обороне. Был рабочий настрой. Я очень рад, что ребята вырвали эту игру».

ВІДЕО. Україна – Азербайджан. Прес-конференція Реброва

По теме:
Ребров критически обратился к игрокам сборной после матча с Азербайджаном
ФОТО. Лунин без слов отреагировал на победу Украины над Азербайджаном
Шевченко лаконично отреагировал на победу Украины над Азербайджаном
Сергей Ребров сборная Украины по футболу пресс-конференция сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Футбол | 13 октября 2025, 23:42 5
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола

Встреча четвертого тура квалификационной группы D завершилась со счетом 2:2

Украина – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 13 октября 2025, 15:31 110
Украина – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Украина – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

«Игра против Исландии ничего не будет стоить, если мы не победим в следующем матче»

Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
Футбол | 13.10.2025, 06:59
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
Произошла замена. Известна заявка сборной Украины на матч с Азербайджаном
Футбол | 13.10.2025, 10:05
Произошла замена. Известна заявка сборной Украины на матч с Азербайджаном
Произошла замена. Известна заявка сборной Украины на матч с Азербайджаном
Исландия – Франция – 2:2. Боевой паритет соперников Украины. Видео голов
Футбол | 14.10.2025, 00:53
Исландия – Франция – 2:2. Боевой паритет соперников Украины. Видео голов
Исландия – Франция – 2:2. Боевой паритет соперников Украины. Видео голов
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
komentatoru_pidarasi
А поле не мішало?
Ответить
0
Оберст
Эээээээббеееммеее 
Ответить
0
Популярные новости
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
12.10.2025, 08:55 4
Футбол
Аргентина на высоте. Определена первая полуфинальная пара на ЧМ-2025 U-20
Аргентина на высоте. Определена первая полуфинальная пара на ЧМ-2025 U-20
12.10.2025, 04:39 1
Футбол
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
12.10.2025, 06:23 4
Футбол
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
12.10.2025, 16:05 1
Теннис
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
12.10.2025, 16:11 2
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
12.10.2025, 07:43 5
Футбол
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
12.10.2025, 18:55 53
Футбол
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
12.10.2025, 12:28 8
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем