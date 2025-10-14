РЕБРОВ: «Было тяжело, но вырвали результат. Отсутствовали 5 игроков атаки»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал победу над Азербайджаном в матче квалификации чемпионата мира 2026 в польском Кракове (2:1):

«Я считаю, сегодня была очень важная игра. Взяли важные три очка. Это чувствовалось на игроках. После победы в Исландии эта игра была намного важнее. Думаю, что сказалась нервозность этой игры. Особенно во втором тайме, когда нам нужно было идти вперед. Было трудно, но я благодарен игрокам. К сожалению, перед игрой у нас отсутствовали 5 игроков атаки. Было не так просто. Но я благодарен, что те игроки, которые вышли, отработали на максимуме и вырвали этот очень важный результат.

Конопля подключался к атаке? Нам нужно было забивать. Подключался не только Юхим Конопля, но и Виталий Миколенко, Илья Забарный и Николай Матвиенко. Все пытались входить с мячом. В первом тайме мы создали достаточно моментов – нужно было больше забивать. К сожалению, получилось так, как получилось в первом тайме. Во втором – сначала было тяжело, но забили очень важный мяч. К сожалению, Юхим в конце первого тайма получил повреждение и не смог продолжить игру.

Команда Азербайджана – высокого уровня. Они играют очень компактно в обороне. Если посмотреть игру с Исландией, то они давали много пространства. Мы действительно использовали это пространство. Сегодня пространства не было. Против любой команды, которая обороняется компактно, трудно играть. У нас 5 ключевых игроков атаки травмированы, поэтому было тяжело играть. Не понимаю, почему сборную Азербайджана не уважают. В любую игру на таком уровне все соперники сейчас очень трудные. Тем более, что сейчас команда из Азербайджана играет в Лиге чемпионов.

Эта игра была сверхважной. К сожалению, мы потеряли очки в первой и второй встрече. Поэтому игроки чувствовали ответственность, было тяжело. Что было в перерыве? Мы все понимали, что допустили ошибку. Было достаточно моментов. Нужно было нагнетать, больше работать, нужно было терпение. Потому что команда Азербайджана была очень организована в обороне. Был рабочий настрой. Я очень рад, что ребята вырвали эту игру».

ВІДЕО. Україна – Азербайджан. Прес-конференція Реброва