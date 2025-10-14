13 октября прошел матч 4-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Азербайджана.



Поединок прошел на стадионе МКС Краковия в польском городе Краков. Номинальные хозяева победили 2:1.



Голы за украинцев сегодня забивали Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский.



В одном квартете Украина и Азербайджан выступают вместе с Исландией и Францией. В прошлом месяце Украина играла с Азербайджаном в Баку – матч завершился вничью 1:1.



Группа D, где играют «сине-желтые», выглядит следующим образом: Франция (10 очков), Украина (7), Исландия (4), Азербайджан (1).

ЧМ-2026. Квалификация, Группа D, 13 октября.

Украина – Азербайджан – 2:1

Голы: Гуцуляк, 30, Малиновский, 64 – Миколенко, 45+3 (автогол)

ГОЛ! 1:0, Гуцуляк, 30 мин.

ГОЛ! 1:1, Ахундзаде, 45+3 мин.

ГОЛ! 2:1, Малиновский, 64 мин.