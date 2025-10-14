Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
ЧМ. Квалификация. Европа
УКРАИНА
13.10.2025 21:45 – FT 2 : 1
Азербайджан
Чемпионат мира
14 октября 2025, 00:28 | Обновлено 14 октября 2025, 00:43
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча

Смотрите самые интересные матчи отбора на ЧМ-2026

Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
УАФ

13 октября прошел матч 4-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Азербайджана.

Поединок прошел на стадионе МКС Краковия в польском городе Краков. Номинальные хозяева победили 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы за украинцев сегодня забивали Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский.

В одном квартете Украина и Азербайджан выступают вместе с Исландией и Францией. В прошлом месяце Украина играла с Азербайджаном в Баку – матч завершился вничью 1:1.

Группа D, где играют «сине-желтые», выглядит следующим образом: Франция (10 очков), Украина (7), Исландия (4), Азербайджан (1).

ЧМ-2026. Квалификация, Группа D, 13 октября.

Украина – Азербайджан – 2:1
Голы: Гуцуляк, 30, Малиновский, 64 – Миколенко, 45+3 (автогол)

ГОЛ! 1:0, Гуцуляк, 30 мин.

ГОЛ! 1:1, Ахундзаде, 45+3 мин.

ГОЛ! 2:1, Малиновский, 64 мин.

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (УКРАИНА), асcист Алексей Гуцуляк.
45’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Виталий Миколенко (УКРАИНА).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (УКРАИНА), асcист Руслан Малиновский.
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан видео голов и обзор Руслан Малиновский Алексей Гуцуляк Виталий Миколенко автогол
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник
