Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
13 октября прошел матч 4-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Азербайджана.
Поединок прошел на стадионе МКС Краковия в польском городе Краков. Номинальные хозяева победили 2:1.
Голы за украинцев сегодня забивали Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский.
В одном квартете Украина и Азербайджан выступают вместе с Исландией и Францией. В прошлом месяце Украина играла с Азербайджаном в Баку – матч завершился вничью 1:1.
Группа D, где играют «сине-желтые», выглядит следующим образом: Франция (10 очков), Украина (7), Исландия (4), Азербайджан (1).
ЧМ-2026. Квалификация, Группа D, 13 октября.
Украина – Азербайджан – 2:1
Голы: Гуцуляк, 30, Малиновский, 64 – Миколенко, 45+3 (автогол)
ГОЛ! 1:0, Гуцуляк, 30 мин.
ГОЛ! 1:1, Ахундзаде, 45+3 мин.
ГОЛ! 2:1, Малиновский, 64 мин.
События матча
