Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украина – Азербайджан. Текстовая трансляция матча
ЧМ. Квалификация. Европа
УКРАИНА
13.10.2025 21:45 - : -
Азербайджан
Чемпионат мира
12 октября 2025, 22:34 | Обновлено 12 октября 2025, 22:39
Украина – Азербайджан. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка квалификации чемпионата мира

Украина – Азербайджан. Текстовая трансляция матча
УАФ

В понедельник, 13 октября, состоится поединок квалификации чемпионата мира, в котором встретятся сборные Украины и Азербайджана. Матч пройдет в Кракове (Польша) на стадионе «Краковия», игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Наша национальная команда занимает второе место группы D. В прошлом своем матче «сине-желтые» устроили голевую феерию, вырвав гостевую победу у Исландии со счетом 5:3. Ничья в противостоянии с Украиной является пока главным успехом сборной Азербайджана в текущей квалификации. Также азербайджанцы проиграли Исландии (0:5) и Франции (0:3).

Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины:

«Ничья с Азербайджаном в Баку? Это будет совсем другая игра. Тогда поле сильно мешало. Многие игроки вообще впервые играли за сборную. Наверное, было волнение. Я уверен, сейчас, после Исландии, игроки выйдут более уверенными».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Азербайджан, за которой можно следить в украинской версии сайта.

УКРАИНА
13 октября 2025 -
21:45
Азербайджан
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан текстовая трансляция
