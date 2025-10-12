В понедельник, 13 октября, состоится поединок квалификации чемпионата мира, в котором встретятся сборные Украины и Азербайджана. Матч пройдет в Кракове (Польша) на стадионе «Краковия», игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Наша национальная команда занимает второе место группы D. В прошлом своем матче «сине-желтые» устроили голевую феерию, вырвав гостевую победу у Исландии со счетом 5:3. Ничья в противостоянии с Украиной является пока главным успехом сборной Азербайджана в текущей квалификации. Также азербайджанцы проиграли Исландии (0:5) и Франции (0:3).

Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины:

«Ничья с Азербайджаном в Баку? Это будет совсем другая игра. Тогда поле сильно мешало. Многие игроки вообще впервые играли за сборную. Наверное, было волнение. Я уверен, сейчас, после Исландии, игроки выйдут более уверенными».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Азербайджан, за которой можно следить в украинской версии сайта.