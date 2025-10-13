Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
ЧМ. Квалификация. Европа
УКРАИНА
13.10.2025 21:45 - : -
Азербайджан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
13 октября 2025, 09:37 | Обновлено 13 октября 2025, 09:44
3017
29

Украина – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

«Игра против Исландии ничего не будет стоить, если мы не победим в следующем матче»

13 октября 2025, 09:37 | Обновлено 13 октября 2025, 09:44
3017
29 Comments
Украина – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
uaf.ua

13 октября в Кракове национальная сборная Украины проведет матч четвертого тура отбора на Мундиаль-2026. Соперником «сине-желтых» будет сборная Азербайджана.

Украина

Сами себе создаем проблемы, и сами же их решаем.

Наша национальная команда неудачно стартовала в отборе на ЧМ-2026.

В стартовом поединке подопечные Сергея Реброва без особых шансов уступили вице-чемпионам мира – сборной Франции.

В первой половине встречи «сине-желтые» ничего не сумели противопоставить именитому оппоненту. А вот во втором тайме, после «мужского разговора» в раздевалке, украинцы заметно воспряли духом. И создали два по-настоящему опасные моменты. Но выжать максимум из минимума не сумели.

А вот французы без особых напрягов забили в наши ворота два мяча, не особо переживая по ходу встречи о ее итоге. Бросилось в глаза заметное классовое превосходство команды Дидье Дешама.

Подобное классовое превосходство должно было броситься в глаза в следующем поединке нашей команды – против сборной Азербайджана, но уже в нашу пользу. К сожалению, подобного не случилось.

Наша команда провела тяжелый матч в Баку. Но все-таки сумела забить. Однако удержать победный счет не смогла. На ровном месте мы получили пенальти в свои ворота, и увезли из столицы Азербайджана лишь ничью.

А дальше команда Сергея Реброва, как и сам наставник, угодили под огонь критики. И справедливой во многом, и не очень. Команду критиковали за излишнюю методичность, за неумение реализовывать моменты, и даже за отсутствие мотивации. А Реброва – за неумение усиливать игру заменами, за слишком прагматичный стиль, и за постоянные оправдания травмами.

Но, справедливости ради, нужно признать, что ситуация с травмами в наше команде уже больше похожа не на ситуацию, а на стихийное бедствие.

Виктор Цыганков, Роман Яремчук, Александр Зубков, Александр Зинченко, Егор Ярмолюк, Александр Тымчик и, понятное дело, Михаил Мудрик – вот долгий список тех, кто мог бы, но не помог главной команде страны. Не оказалось в списке вызванных и голкипера «Реала» Андрея Лунина, который не горит желанием приезжать в сборную.

В авральном порядке Реброву пришлось довызывать Олега Очеретько и Владислава Велетня. Отмечаем также возвращение в сборную Владимира Бражко и Руслана Малиновского.

Вот в такой непростой атмосфере наша команда готовилась к выездной игре против Исландии – во многом важнейшей игре на данном этапе отбора.

И наша команде блестяще провела матч в Рейкьявике. Уже в первой половине встречи счет был 3:1 в нашу пользу. Малиновский отметил возвращение в сборную двумя забитыми мячами. Еще один гол на счету Гуцуляка.

Во второй половине встречи хозяева играли активнее и сумели сравнять счет. Но в конце поединка нашим удалось забить дважды. Мячи на счету Калюжного и Очеретько. Итог – 5:3 в нашу пользу.

Эта феерическая победа позволила нашей команде выйти на второе место в группе.

В Варшаву, место своей нынешней дислокации, наша делегация отбыла на следующий день после игры в Рейкьявике.

После матча против Исландии наш лазарет пополнился очередным пациентом. К длинному списку травмированных присоединился и Георгий Судаков.

Азербайджан

Сборную Азербайджана изначально записали в главные аутсайдеры нашей группы. И свой аутсайдерский статус закавказская команда наглядно подтвердила уже в стартовом поединке отбора – на выезде против Исландии, потерпев разгромное поражение 0:5.

В первой половине встречи закавказские футболисты еще держались. «Викинги» сумели вскрыть оборону соперника лишь на второй компенсированной минуте.

Как оказалось впоследствии, пропущенный «в раздевалку» гол надломил гостей, и во второй половине встречи они пропустили еще четырежды.

После провала в игре с островитянами на наставника сборной Азербайджана Фернанду Сантуша посыпалось много камней. Не только болельщики, но и функционеры азербайджанской федерации призывали португальца уйти в отставку.

Критиков экс-чемпиона Европы 2016 года можно понять. Под руководством опытнейшего португальского специалиста сборная Азербайджана ни разу не победила. Более того, в одиннадцати поединках под его руководством закавказцы потерпели аж девять поражений. А те два матча, в которых не проиграли – то были «сухие» ничьи со сборными Эстонии и Латвии.

Однако Сантуш до последнего держался за свое кресло. Мол, есть контракт, и его условия нужно выполнять.

Но за день до матча со сборной Украины Фернанду Сантуш таки покинул пост тренера сборной Азербайджана. Как сказал глава тамошней национальной ассоциации Фараджуллаев, стороны расстались «по взаимному согласию».

На матч против команды Сергея Реброва Азербайджан вывел Айхан Аббасов, являющийся еще и наставником молодежной сборной Азербайджана.

Вынужденная рокировка на тренерском мостике азербайджанской сборной сыграла положительную роль в игре команды против сборной Украины. В Баку команды расписали результативную ничью.

Однако закрепить успешный почин Аббасову и его подопечным в следующей игре не удалось. Ну, оно и понятно, ведь Азербайджан играл на выезде против абсолютного лидера нашей группы – французов.

К чести гостей, нужно признать, что продержались они до последней минуты первого тайма. Как и в игре против Исландии. И, как в игре против «викингов», пропустив в «раздевалку», во втором тайме посыпались. И получили итоговые 0:3.

Перед игрой со сборной Украины азербайджанская команда занимает последнее место в группе, имея в активе лишь одно очко. Именно то, которое было добыто в игре против нашей команды…

А тут еще и вещи потерялись. По информации «надежного источника», азербайджанцы столкнулись с проблемами перед матчем в Кракове. Вещи сборной Азербайджана не прибыли с ними рейсом в Польшу. Возникла большая путаница, и азербайджанцы не смогли начать заблаговременно распланированный первый день подготовки к матчу против Украины.

История противостояний

Азербайджан для нашей команды – не частый гость. Доселе оппоненты в официальных поединках пересекались лишь раз. В упомянутой выше недавней встрече в Баку, которая завершилась вничью 1:1. А почти двадцать лет назад, в 2006 году были сыграны два товарищеских матча. В Баку команды расписали нулевую ничью, а вот в Киеве наша сборная разгромила закавказцев 6:0.

Прогноз

«Эта игра ничего не будет стоить, если мы не победим в следующем матче», – вот так подвел итог феерического поединка в Рейкьявике главный тренер нашей команды Сергей Ребров. И он полностью прав, ведь любая осечка в предстоящем поединке – это потеря стратегической инициативы в борьбе за второе место.

Учитывая, что в параллельном поединке исландцы сыграют с лидером нашего квартета – французами, то есть, можно предположить, что у «викингов» после четвертого тура останутся все те же три очка в активе, нашей команде жизненно важно побеждать Азербайджан и увеличивать разрыв с Исландией в очках.

Но матч против азербайджанцев будет в любом случае для нас непростым. Гости наверняка сыграют вторым номером, а у нашей команды всегда проблемы при такой игре. К тому же, не исключено, что наши могут эмоционально «перегореть» после феерии в Рейкьявике.

Тем не менее, класса и задора нашей команде должно хватить для победы. Наш предполагаемый вариант – 2:0 в пользу Украины.

Ориентировочные составы:

Украина: Трубин, Конопля, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Калюжный, Малиновский, Очеретько, Гуцуляк, Волошин, Довбик.

Азербайджан: Магомедалиев, Мустафазаде, Кривоцюк, Бадалов, Джафаргулиев, Махмудов, Хачаев, Байрамов, Алиев, Ахмедзаде, Ахундзаде.

Прогноз Sport.ua
УКРАИНА
13 октября 2025 -
21:45
Азербайджан
Победа Украины 1.21 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

Опрос

Голосов 202
❓ Спрогнозируйте результат ⚽️ матча квалификации 🏆 чемпионата мира между сборными командами Украины и Азербайджана, который пройдет 13 октября в 21:45 в Кракове
Результаты
По теме:
Полузащитник сборной Азербайджана: Украина? Сделаем все, что в наших силах
Произошла замена. Известна заявка сборной Украины на матч с Азербайджаном
Коуч Финляндии: «Мы проиграли 0:4, но наша защита сыграла довольно хорошо»
прогнозы ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу Украина - Азербайджан
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
Футбол | 12 октября 2025, 16:29 9
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике

Низар Кинселла поделился информацией об украинце

ОФИЦИАЛЬНО. Зидан назвал команду, ради которой снова станет тренером
Футбол | 12 октября 2025, 18:15 3
ОФИЦИАЛЬНО. Зидан назвал команду, ради которой снова станет тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Зидан назвал команду, ради которой снова станет тренером

Зизу официально сообщил, что хочет возглавить сборную Франции

Великолепные новости. К тренировкам сборной Украины присоединился легионер
Футбол | 12.10.2025, 12:55
Великолепные новости. К тренировкам сборной Украины присоединился легионер
Великолепные новости. К тренировкам сборной Украины присоединился легионер
Известный украинский клуб может исчезнуть: «Устроились на другие работы»
Футбол | 13.10.2025, 10:36
Известный украинский клуб может исчезнуть: «Устроились на другие работы»
Известный украинский клуб может исчезнуть: «Устроились на другие работы»
А Суркис отпустит? Украинец из Динамо может переехать в топовую лигу
Футбол | 13.10.2025, 07:56
А Суркис отпустит? Украинец из Динамо может переехать в топовую лигу
А Суркис отпустит? Украинец из Динамо может переехать в топовую лигу
Комментарии 29
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dynamic
Знову буде перемога по-динамівськи! 👍
Ответить
+8
Показать Скрыть 8 ответов
fly
Включу Вангу. В підсумки вимучаєм друге місце і в плейоф попадемо на Італію яка займе друге місце в групі I.
Ответить
+4
Показать Скрыть 2 ответа
COBA
Не вартуватиме) Кошти, це про інше.
Ответить
+4
Показать Скрыть 5 ответов
_ Moore
в принципі, з запропонованим складом збУ  можна погодитись. От тільки не буди ким з числа креативних хавів підсилити атаку...
Ответить
+4
Ukr_088
Ставлю пів заробітної плати на перемогу 2:0
Ответить
+3
AK.228
Опять надеяться на шальные дальные удары и ошибки защитников !? 
И ебало самовлюбленное сырожи-бездаря наблюдать после игры 
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
An124_Ukr
3:0
Ответить
-3
Enthiran
Наша сборная сейчас в положении Шахтёра. Если Динамо Исландия сегодня ВДРУГ возьмёт очки с франками,  то мы будем  опять гадать на кофейной гуще)☕   А вот если франки выиграют,  то можно с викингами дышать в такт.  Ведь в Азербайджане они точно выиграют.
Ответить
-7
Показать Скрыть 4 ответа
Популярные новости
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
12.10.2025, 06:23 5
Футбол
Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит
Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит
11.10.2025, 17:00 19
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
12.10.2025, 07:43 5
Футбол
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
11.10.2025, 21:15
Бокс
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
13.10.2025, 02:21 1
Бокс
Аргентина на высоте. Определена первая полуфинальная пара на ЧМ-2025 U-20
Аргентина на высоте. Определена первая полуфинальная пара на ЧМ-2025 U-20
12.10.2025, 04:39 1
Футбол
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
11.10.2025, 18:55 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем