13 октября в Кракове национальная сборная Украины проведет матч четвертого тура отбора на Мундиаль-2026. Соперником «сине-желтых» будет сборная Азербайджана.

Украина

Сами себе создаем проблемы, и сами же их решаем.

Наша национальная команда неудачно стартовала в отборе на ЧМ-2026.

В стартовом поединке подопечные Сергея Реброва без особых шансов уступили вице-чемпионам мира – сборной Франции.

В первой половине встречи «сине-желтые» ничего не сумели противопоставить именитому оппоненту. А вот во втором тайме, после «мужского разговора» в раздевалке, украинцы заметно воспряли духом. И создали два по-настоящему опасные моменты. Но выжать максимум из минимума не сумели.

А вот французы без особых напрягов забили в наши ворота два мяча, не особо переживая по ходу встречи о ее итоге. Бросилось в глаза заметное классовое превосходство команды Дидье Дешама.

Подобное классовое превосходство должно было броситься в глаза в следующем поединке нашей команды – против сборной Азербайджана, но уже в нашу пользу. К сожалению, подобного не случилось.

Наша команда провела тяжелый матч в Баку. Но все-таки сумела забить. Однако удержать победный счет не смогла. На ровном месте мы получили пенальти в свои ворота, и увезли из столицы Азербайджана лишь ничью.

А дальше команда Сергея Реброва, как и сам наставник, угодили под огонь критики. И справедливой во многом, и не очень. Команду критиковали за излишнюю методичность, за неумение реализовывать моменты, и даже за отсутствие мотивации. А Реброва – за неумение усиливать игру заменами, за слишком прагматичный стиль, и за постоянные оправдания травмами.

Но, справедливости ради, нужно признать, что ситуация с травмами в наше команде уже больше похожа не на ситуацию, а на стихийное бедствие.

Виктор Цыганков, Роман Яремчук, Александр Зубков, Александр Зинченко, Егор Ярмолюк, Александр Тымчик и, понятное дело, Михаил Мудрик – вот долгий список тех, кто мог бы, но не помог главной команде страны. Не оказалось в списке вызванных и голкипера «Реала» Андрея Лунина, который не горит желанием приезжать в сборную.

В авральном порядке Реброву пришлось довызывать Олега Очеретько и Владислава Велетня. Отмечаем также возвращение в сборную Владимира Бражко и Руслана Малиновского.

Вот в такой непростой атмосфере наша команда готовилась к выездной игре против Исландии – во многом важнейшей игре на данном этапе отбора.

И наша команде блестяще провела матч в Рейкьявике. Уже в первой половине встречи счет был 3:1 в нашу пользу. Малиновский отметил возвращение в сборную двумя забитыми мячами. Еще один гол на счету Гуцуляка.

Во второй половине встречи хозяева играли активнее и сумели сравнять счет. Но в конце поединка нашим удалось забить дважды. Мячи на счету Калюжного и Очеретько. Итог – 5:3 в нашу пользу.

Эта феерическая победа позволила нашей команде выйти на второе место в группе.

В Варшаву, место своей нынешней дислокации, наша делегация отбыла на следующий день после игры в Рейкьявике.

После матча против Исландии наш лазарет пополнился очередным пациентом. К длинному списку травмированных присоединился и Георгий Судаков.

Азербайджан

Сборную Азербайджана изначально записали в главные аутсайдеры нашей группы. И свой аутсайдерский статус закавказская команда наглядно подтвердила уже в стартовом поединке отбора – на выезде против Исландии, потерпев разгромное поражение 0:5.

В первой половине встречи закавказские футболисты еще держались. «Викинги» сумели вскрыть оборону соперника лишь на второй компенсированной минуте.

Как оказалось впоследствии, пропущенный «в раздевалку» гол надломил гостей, и во второй половине встречи они пропустили еще четырежды.

После провала в игре с островитянами на наставника сборной Азербайджана Фернанду Сантуша посыпалось много камней. Не только болельщики, но и функционеры азербайджанской федерации призывали португальца уйти в отставку.

Критиков экс-чемпиона Европы 2016 года можно понять. Под руководством опытнейшего португальского специалиста сборная Азербайджана ни разу не победила. Более того, в одиннадцати поединках под его руководством закавказцы потерпели аж девять поражений. А те два матча, в которых не проиграли – то были «сухие» ничьи со сборными Эстонии и Латвии.

Однако Сантуш до последнего держался за свое кресло. Мол, есть контракт, и его условия нужно выполнять.

Но за день до матча со сборной Украины Фернанду Сантуш таки покинул пост тренера сборной Азербайджана. Как сказал глава тамошней национальной ассоциации Фараджуллаев, стороны расстались «по взаимному согласию».

На матч против команды Сергея Реброва Азербайджан вывел Айхан Аббасов, являющийся еще и наставником молодежной сборной Азербайджана.

Вынужденная рокировка на тренерском мостике азербайджанской сборной сыграла положительную роль в игре команды против сборной Украины. В Баку команды расписали результативную ничью.

Однако закрепить успешный почин Аббасову и его подопечным в следующей игре не удалось. Ну, оно и понятно, ведь Азербайджан играл на выезде против абсолютного лидера нашей группы – французов.

К чести гостей, нужно признать, что продержались они до последней минуты первого тайма. Как и в игре против Исландии. И, как в игре против «викингов», пропустив в «раздевалку», во втором тайме посыпались. И получили итоговые 0:3.

Перед игрой со сборной Украины азербайджанская команда занимает последнее место в группе, имея в активе лишь одно очко. Именно то, которое было добыто в игре против нашей команды…

А тут еще и вещи потерялись. По информации «надежного источника», азербайджанцы столкнулись с проблемами перед матчем в Кракове. Вещи сборной Азербайджана не прибыли с ними рейсом в Польшу. Возникла большая путаница, и азербайджанцы не смогли начать заблаговременно распланированный первый день подготовки к матчу против Украины.

История противостояний

Азербайджан для нашей команды – не частый гость. Доселе оппоненты в официальных поединках пересекались лишь раз. В упомянутой выше недавней встрече в Баку, которая завершилась вничью 1:1. А почти двадцать лет назад, в 2006 году были сыграны два товарищеских матча. В Баку команды расписали нулевую ничью, а вот в Киеве наша сборная разгромила закавказцев 6:0.

Прогноз

«Эта игра ничего не будет стоить, если мы не победим в следующем матче», – вот так подвел итог феерического поединка в Рейкьявике главный тренер нашей команды Сергей Ребров. И он полностью прав, ведь любая осечка в предстоящем поединке – это потеря стратегической инициативы в борьбе за второе место.

Учитывая, что в параллельном поединке исландцы сыграют с лидером нашего квартета – французами, то есть, можно предположить, что у «викингов» после четвертого тура останутся все те же три очка в активе, нашей команде жизненно важно побеждать Азербайджан и увеличивать разрыв с Исландией в очках.

Но матч против азербайджанцев будет в любом случае для нас непростым. Гости наверняка сыграют вторым номером, а у нашей команды всегда проблемы при такой игре. К тому же, не исключено, что наши могут эмоционально «перегореть» после феерии в Рейкьявике.

Тем не менее, класса и задора нашей команде должно хватить для победы. Наш предполагаемый вариант – 2:0 в пользу Украины.

Ориентировочные составы:

Украина: Трубин, Конопля, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Калюжный, Малиновский, Очеретько, Гуцуляк, Волошин, Довбик.

Азербайджан: Магомедалиев, Мустафазаде, Кривоцюк, Бадалов, Джафаргулиев, Махмудов, Хачаев, Байрамов, Алиев, Ахмедзаде, Ахундзаде.