РЕБРОВ: «К сожалению, он получил травму и не смог продолжить игру»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на пресс-конференции прокомментировал игру и травму Юхима Конопли в победном матче с Азербайджаном в квалификации чемпионата мира 2026 в польском Кракове (2:1):

«Конопля подключался к атаке, потому что нам нужно было забивать. Подключался не только Юхим Конопля, но и Виталий Миколенко, Илья Забарный и Николай Матвиенко.

Все игроки пытались входить с мячом. В первом тайме мы создали достаточно моментов – нужно было больше забивать.

К сожалению, получилось так, как получилось в первом тайме. Во втором – сначала было тяжело, но забили очень важный мяч.

К сожалению, Юхим в конце первого тайма получил повреждение и не смог продолжить игру».

