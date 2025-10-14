РЕБРОВ: «К сожалению, он получил травму и не смог продолжить игру»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
14 октября 2025, 01:08 | Обновлено 14 октября 2025, 01:14
Защитник Ефим Конопля был заменен в матче против сборной Азербайджана

Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля (справа)

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на пресс-конференции прокомментировал игру и травму Юхима Конопли в победном матче с Азербайджаном в квалификации чемпионата мира 2026 в польском Кракове (2:1):

«Конопля подключался к атаке, потому что нам нужно было забивать. Подключался не только Юхим Конопля, но и Виталий Миколенко, Илья Забарный и Николай Матвиенко.

Все игроки пытались входить с мячом. В первом тайме мы создали достаточно моментов – нужно было больше забивать.

К сожалению, получилось так, как получилось в первом тайме. Во втором – сначала было тяжело, но забили очень важный мяч.

К сожалению, Юхим в конце первого тайма получил повреждение и не смог продолжить игру».

ВИДЕО. Украина – Азербайджан. Пресс-конференция Реброва

Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан Ефим Конопля травма
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
