Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кошмар для Швеции, успех Косова. Швейцария удерживает лидерство в группе
ЧМ. Квалификация. Европа
Швеция
13.10.2025 21:45 – FT 0 : 1
Косово
Чемпионат мира
13 октября 2025, 23:53 | Обновлено 14 октября 2025, 00:24
Кошмар для Швеции, успех Косова. Швейцария удерживает лидерство в группе

Швейцария и Словения сыграли в нулевую ничью

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 13 октября состоялись поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день прошли очередные матчи в группе B.

Швейцария и Словения сыграли в нулевую ничью (0:0).

Кошмар для Швеции продолжается – поражение от Косова (0:1)

Швейцария удерживает лидерство в группе (10 очков), далее идут Косово (7), Словения (3), Швеция (1).

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 13 октября

21:45. Словения – Швейцария – 0:0

21:45. Швеция – Косово – 0:1

Гол: Фисник Асллани, 32

Турнирная таблица

Ребров критически обратился к игрокам сборной после матча с Азербайджаном
ФОТО. Лунин без слов отреагировал на победу Украины над Азербайджаном
Шевченко лаконично отреагировал на победу Украины над Азербайджаном
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
