Кошмар для Швеции, успех Косова. Швейцария удерживает лидерство в группе
Швейцария и Словения сыграли в нулевую ничью
Вечером 13 октября состоялись поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
В этот игровой день прошли очередные матчи в группе B.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Швейцария и Словения сыграли в нулевую ничью (0:0).
Кошмар для Швеции продолжается – поражение от Косова (0:1)
Швейцария удерживает лидерство в группе (10 очков), далее идут Косово (7), Словения (3), Швеция (1).
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 13 октября
21:45. Словения – Швейцария – 0:0
21:45. Швеция – Косово – 0:1
Гол: Фисник Асллани, 32
Турнирная таблица
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шовковский рассказал, что Денис Попов может скоро восстановиться после травмы
Андрей Лунин хочет покинуть «Реал»