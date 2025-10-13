Кошмар для Швеции, успех Косова. Швейцария удерживает лидерство в группе

Вечером 13 октября состоялись поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день прошли очередные матчи в группе B.

Швейцария и Словения сыграли в нулевую ничью (0:0).

Кошмар для Швеции продолжается – поражение от Косова (0:1)

Швейцария удерживает лидерство в группе (10 очков), далее идут Косово (7), Словения (3), Швеция (1).

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 13 октября

21:45. Словения – Швейцария – 0:0

21:45. Швеция – Косово – 0:1

Гол: Фисник Асллани, 32

Турнирная таблица