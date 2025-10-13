Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 13 октября. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите видеотрансляцию поединков квалификации чемпионата мира 2026
13 октября продолжается квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
В этот игровой день запланировано 8 матчей, основные поединки начнутся в 21:45.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборная Украины в польском Кракове принимает команду Азербайджана.
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 13 октября
- 21:45. Исландия – Франция
- 21:45. Северная Ирландия – Германия
- 21:45. Северная Македония – Казахстан
- 21:45. Словакия – Люксембург
- 21:45. Словения – Швейцария
- 21:45. Уэльс – Бельгия
- 21:45. Украина – Азербайджан
- 21:45. Швеция – Косово
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
📊 Инфографика
