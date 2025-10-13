Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 13 октября. Смотреть онлайн LIVE

13 октября продолжается квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день запланировано 8 матчей, основные поединки начнутся в 21:45.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины в польском Кракове принимает команду Азербайджана.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 13 октября

21:45. Исландия – Франция

21:45. Северная Ирландия – Германия

21:45. Северная Македония – Казахстан

21:45. Словакия – Люксембург

21:45. Словения – Швейцария

21:45. Уэльс – Бельгия

21:45. Украина – Азербайджан

21:45. Швеция – Косово

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

📊 Инфографика

