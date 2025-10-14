13.10.2025 21:45 – FT 0 : 1
Северная Ирландия – Германия – 0:1. Как забил Вольтемаде. Видео голов
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
13 октября сборная Германии переиграла команду Северной Ирландии со счетом 1:0 в матче квалификации чемпионата мира 2026.
Единственный гол на 31-й минуте забил Ник Вольтемаде. Ассист отдал Давид Раум, а встреча прошла на стадионе Виндзор Парк в Белфасте.
ЧМ-2026. Квалификация
Группа А. 13 октября
Северная Ирландия – Германия – 0:1
Гол: Вольтемаде, 31
Видеообзор матча
События матча
31’
ГОЛ ! Мяч забил Ник Вольтемаде (Германия), асcист Давид Раум.
