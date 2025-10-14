Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Северная Ирландия – Германия – 0:1. Как забил Вольтемаде. Видео голов
ЧМ. Квалификация. Европа
Северная Ирландия
13.10.2025 21:45 – FT 0 : 1
Германия
Чемпионат мира
Северная Ирландия – Германия – 0:1. Как забил Вольтемаде. Видео голов

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Северная Ирландия – Германия – 0:1. Как забил Вольтемаде. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

13 октября сборная Германии переиграла команду Северной Ирландии со счетом 1:0 в матче квалификации чемпионата мира 2026.

Единственный гол на 31-й минуте забил Ник Вольтемаде. Ассист отдал Давид Раум, а встреча прошла на стадионе Виндзор Парк в Белфасте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Квалификация

Группа А. 13 октября

Северная Ирландия – Германия – 0:1

Гол: Вольтемаде, 31

31’
ГОЛ ! Мяч забил Ник Вольтемаде (Германия), асcист Давид Раум.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
