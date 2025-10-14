13 октября сборная Германии переиграла команду Северной Ирландии со счетом 1:0 в матче квалификации чемпионата мира 2026.

Единственный гол на 31-й минуте забил Ник Вольтемаде. Ассист отдал Давид Раум, а встреча прошла на стадионе Виндзор Парк в Белфасте.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа А. 13 октября

Северная Ирландия – Германия – 0:1

Гол: Вольтемаде, 31

Видеообзор матча