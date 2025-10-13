13 октября на Виндзор Парк пройдет матч отбора на чемпионат мира в Европе, в котором встретятся национальные сборные Северной Ирландии и Германии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Северная Ирландия

Команда не особенно высоко котировалась практически всегда. Но один из не частых проблесков случился при о'Ниле, с выходом на Евро-2016, а уже там, за счет победы над украинцами, аутсайдер пробился даже в плей-офф. Именно с этим менеджером год назад получилось добиться тоже хорошего результата: с одиннадцатью очками выиграли группу Лиги Наций при таких противниках, как Болгария, Беларусь и Люксембург.

Сейчас тоже сборная пытается показывать зубы. В прошлом месяце она проявила себя более чем ожидаемо: выиграли 3:1 у Люксембурга, но потом с тем же счетом уступили немцам. Но в прошлом туре они смогли серьезно удивить: за счет голов в каждом тайме получилось обыграть амбициозную Словакию, подтвердив на деле желание побороться за вторую позицию.

Германия

Сборная, казалось, в лице Нагельсманна нашла своего тренера - того, кем не стал более опытный Флик. С Юлианом получилось показать хороший футбол на домашнем Евро, а потом вышло пробиться и в финальный розыгрыш Лиги Наций. Но летом это сменилось неудачами: в июне проиграли и Португалии, и Франции. Более того, новая квалификация начиналась с 0:2 в Словакии!

Благо, что еще в сентябре получилось эту черную полосу переломить, причем как раз с командой из Белфаста - ее дома обыграли 3:1. А в прошлом туре, принимая Люксембург, в итоге закончили разгромными 4:0 с дублем Киммиха. Впрочем, там уже к 20-й минуте соперник оставался в меньшинстве при пенальти в свои ворота.

Статистика личных встреч

Сентябрьские 3:1 стали уже десятой кряду победой немецких футболистов над этим скромным представителем Великобритании.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что гости из Германии смогут без особенных проблем продлить свою приятную серию в очных поединках. Согласимся и поставим на то, что тут будет реализовано фору -1,5 гола (коэффициент - 1,85).