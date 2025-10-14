НАГЕЛЬСМАНН: «После ухода Ноейра мы не проигрывали из-за ошибки вратаря»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн подвел итоги матча против Северной Ирландии в отборе на чемпионат мира-2026. Немецкая команда одержала минимальную победу благодаря голу Ника Вольтемаде (1:0).

Юлиан также прокомментировал последние новости о Мануэле Нойере, который готов вернуться в национальную команду при одном условии.

«Это точно была не наша лучшая игра. Атмосфера на стадионе была чрезвычайно эмоциональной. Было много борьбы за мяч, и из-за этого арбитру было сложно замечать все мелкие детали. В итоге исход матча решил стандарт.

Мы много работаем над стандартными положениями, потому что понимаем их важность. В целом трудно показать красивую игру, когда мяч большую часть времени находится в воздухе. Нужно бороться, выигрывать единоборства. Это была, так сказать, не самая красивая победа, но самое главное – три очка.

С тех пор как Нойер завершил выступления за сборную, мы не проиграли ни одного матча из-за ошибки вратаря. Он проводит очень сильный сезон в Мюнхене, но у нас нет проблем с голкиперами. Эта дискуссия не помогает никому – ни нашим вратарям, ни самому Мануэлю, который сосредоточен на «Баварии», – сказал Нагельсманн.