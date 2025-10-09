Нойер поставил условие, при которым он готов вернуться в сборную Германии
Мануэль ждет на шаг от Юлиана Нагельсманна
39-летний вратарь «Баварии» Мануэль Нойер рассматривает возможность возвращения в состав национальной сборной Германии, однако для этого требуется определённое условие.
По информации известного издания Bild, вратарь готов вновь присоединиться к сборной Германии, если главный тренер Юлиан Нагельсманн проявит заинтересованность в услугах Ноера и сделает первый шаг к возвращению Мануэля.
Нойер завершил международную карьеру в сборной Германии после чемпионата Европы 2024 года. Одной из причин ухода Мануэля из национальной команды стали не самые лучшие отношения с тренером.
В течение футбольной карьеры Мануэль сыграл 124 поединка в составе сборной Германии за 25 лет.
