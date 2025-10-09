Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
09 октября 2025, 19:03 | Обновлено 09 октября 2025, 19:10
Нойер поставил условие, при которым он готов вернуться в сборную Германии

Мануэль ждет на шаг от Юлиана Нагельсманна

Нойер поставил условие, при которым он готов вернуться в сборную Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

39-летний вратарь «Баварии» Мануэль Нойер рассматривает возможность возвращения в состав национальной сборной Германии, однако для этого требуется определённое условие.

По информации известного издания Bild, вратарь готов вновь присоединиться к сборной Германии, если главный тренер Юлиан Нагельсманн проявит заинтересованность в услугах Ноера и сделает первый шаг к возвращению Мануэля.

Нойер завершил международную карьеру в сборной Германии после чемпионата Европы 2024 года. Одной из причин ухода Мануэля из национальной команды стали не самые лучшие отношения с тренером.

В течение футбольной карьеры Мануэль сыграл 124 поединка в составе сборной Германии за 25 лет.

По теме:
Союз не пускал. Многомиллионный форвард пропустил подготовку Германии
Бавария нашла замену легендарному Нойеру. Переход может произойти в январе
Нойер повторил рекорд Мюллера в Бундеслиге
Мануэль Нойер сборная Германии по футболу Юлиан Нагельсманн
Андрей Витренко Источник: Bild
ivankondrat96
Коли сам пішов зі збірної, то нащо вже повертатись.
