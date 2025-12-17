Жена нападающего сборной Германии повлияла на его решение покинуть клуб

Нападающий Карим Адейеми может покинуть «Боруссию» Дортмунд из-за личных обстоятельств.

По информации Bild, форвард сборной Германии сообщил руководству клуба о намерении перейти в другой клуб.

Причина в том, что супруга Карима – швейцарская хип-хоп-исполнительница косоварского происхождения Лоредана Зефи Алиу – хотела бы жить в другом европейском мегаполисе, а не в Дортмунде.

Контракт Адейеми с «Боруссией» действует до лета 2027 года. По оценке Transfermarkt, стоимость игрока составляет 60 миллионов евро. В ноябре сообщалось, что Карим ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» и «Интером».

В этом сезоне 23-летний футболист провел 14 матчей в Бундеслиге, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.