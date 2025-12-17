Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Жена нападающего сборной Германии повлияла на его решение покинуть клуб
Германия
17 декабря 2025, 04:30
На Адейеми претендуют топ-клубы

Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий Карим Адейеми может покинуть «Боруссию» Дортмунд из-за личных обстоятельств.

По информации Bild, форвард сборной Германии сообщил руководству клуба о намерении перейти в другой клуб.

Причина в том, что супруга Карима – швейцарская хип-хоп-исполнительница косоварского происхождения Лоредана Зефи Алиу – хотела бы жить в другом европейском мегаполисе, а не в Дортмунде.

Контракт Адейеми с «Боруссией» действует до лета 2027 года. По оценке Transfermarkt, стоимость игрока составляет 60 миллионов евро. В ноябре сообщалось, что Карим ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» и «Интером».

В этом сезоне 23-летний футболист провел 14 матчей в Бундеслиге, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Карим Адейеми Боруссия Дортмунд трансферы Бундеслиги Манчестер Юнайтед Интер Милан сборная Германии по футболу
Михаил Олексиенко Источник: Yahoo Sports
