Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Романо назвал коуча, который ведет переговоры с МЮ. Он готов сказать «да»
Англия
06 января 2026, 20:15 | Обновлено 06 января 2026, 20:16
778
0

Романо назвал коуча, который ведет переговоры с МЮ. Он готов сказать «да»

Уле Гуннар Сульшер близок к возвращению в английский гранд

06 января 2026, 20:15 | Обновлено 06 января 2026, 20:16
778
0
Романо назвал коуча, который ведет переговоры с МЮ. Он готов сказать «да»
Getty Images/Global Images Ukraine. Уле Гуннар Сульшер

«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с норвежским специалистом Уле Гуннаром Сульшером. об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны продвигаются к соглашению по роил временного коуча. Сульшер хочет получить эту работу и готов сказать «манкунианцам» «да».

Уле Гуннар Сульшер уже работал в «Манчестер Юнайтед» с 2019 по 2021 год. Крайним клубом в тренерской карьере норвежца был турецкий «Бешикташ», который он покинул в августе 2025 года.

Ранее «Манчестер Юнайтед» попрощался с Рубеном Аморимом.

По теме:
Неожиданный выбор. МЮ ведет переговоры с тремя тренерами
Ман Сити назначил медосмотр. Клуб подписывает первого зимнего новичка
ГВАРДИОЛА: «Рубен Диаш пропустит от 4 до 6 недель, Йошко выбыл надолго»
Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед назначение тренера Бешикташ Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Футбол | 06 января 2026, 08:58 4
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены

Майкон может перейти в «Атлетико Минейро»

Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Футбол | 06 января 2026, 10:04 20
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов

«Фламенго» хочет купить Кауана Элиаса

Футболист Динамо не вернулся в расположение клуба после отпуска
Футбол | 06.01.2026, 07:48
Футболист Динамо не вернулся в расположение клуба после отпуска
Футболист Динамо не вернулся в расположение клуба после отпуска
Директор Шахтера встретился с обладателем ЗМ. С ними был трансферный гуру
Футбол | 06.01.2026, 16:26
Директор Шахтера встретился с обладателем ЗМ. С ними был трансферный гуру
Директор Шахтера встретился с обладателем ЗМ. С ними был трансферный гуру
Капитана команды УПЛ хочет приобрести клуб, сотрудничающий с россиянами
Футбол | 06.01.2026, 18:58
Капитана команды УПЛ хочет приобрести клуб, сотрудничающий с россиянами
Капитана команды УПЛ хочет приобрести клуб, сотрудничающий с россиянами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену
Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену
05.01.2026, 15:59 9
Футбол
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
06.01.2026, 09:11 3
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
05.01.2026, 05:02 1
Бокс
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
05.01.2026, 04:02 2
Бокс
Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон
Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон
04.01.2026, 20:09 6
Футбол
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
05.01.2026, 08:33 1
Футбол
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
04.01.2026, 23:59 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем