Романо назвал коуча, который ведет переговоры с МЮ. Он готов сказать «да»
Уле Гуннар Сульшер близок к возвращению в английский гранд
«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с норвежским специалистом Уле Гуннаром Сульшером. об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, стороны продвигаются к соглашению по роил временного коуча. Сульшер хочет получить эту работу и готов сказать «манкунианцам» «да».
Уле Гуннар Сульшер уже работал в «Манчестер Юнайтед» с 2019 по 2021 год. Крайним клубом в тренерской карьере норвежца был турецкий «Бешикташ», который он покинул в августе 2025 года.
Ранее «Манчестер Юнайтед» попрощался с Рубеном Аморимом.
🚨 Ole Gunnar Solskjær and Manchester United advance in positive talks over caretaker manager role.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2026
As revealed yesterday, Ole wants the job and he’s a serious candidate with talks well underway.
No issues on contract lenght. Ole is ready to say YES.
Up to #MUFC. pic.twitter.com/jjsJQgbf8i
