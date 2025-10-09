Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Союз не пускал. Многомиллионный форвард пропустил подготовку Германии
Чемпионат мира
09 октября 2025, 17:20 | Обновлено 09 октября 2025, 17:45
Из-за болезни Ник Вольтемаде прибыл в национальную команду с опозданием

Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Вольтемаде

23-летний нападающий «Ньюкасла» Ник Вольтемаде получил вызов в сборную Германии, однако футболист не смог вовремя прибыть в расположение национальной команды.

Нику пришлось пропустить подготовительные тренировки сборной перед октябрьскими матчами квалификации чемпионата мира из-за вирусной инфекции.

Тренерский штаб и Немецкий футбольный союз внимательно следили за его состоянием и впоследствии дали разрешение Вольтемаде присоединиться к команде.

Форвард, хоть и с небольшим опозданием, прибыл в расположение сборной и провел первую тренировку 9 октября – накануне матча.

«Нападающий английского клуба Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» Ник Вольтемаде, на счету которого четыре матча за основную сборную, изначально не смог приехать к команде в понедельник из-за гриппа», – сообщил Немецкий футбольный союз.

Уже 10 октября сборная Германии на своем поле примет Люксембург в рамках группы A. Начнется матч в 21:45 по киевскому времени.

По теме:
Виталий МИКОЛЕНКО: «Кто-то уже не хочет поддерживать сборную Украины»
Экс-игрок сборной Украины: «Решающим будет матч в Рейкьявике»
Исландия – Украина. Текстовая трансляция матча
Ник Вольтемаде сборная Германии по футболу болезнь ЧМ-2026 по футболу сборная Люксембурга по футболу
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
