Союз не пускал. Многомиллионный форвард пропустил подготовку Германии

23-летний нападающий «Ньюкасла» Ник Вольтемаде получил вызов в сборную Германии, однако футболист не смог вовремя прибыть в расположение национальной команды.

Нику пришлось пропустить подготовительные тренировки сборной перед октябрьскими матчами квалификации чемпионата мира из-за вирусной инфекции.

Тренерский штаб и Немецкий футбольный союз внимательно следили за его состоянием и впоследствии дали разрешение Вольтемаде присоединиться к команде.

Форвард, хоть и с небольшим опозданием, прибыл в расположение сборной и провел первую тренировку 9 октября – накануне матча.

«Нападающий английского клуба Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» Ник Вольтемаде, на счету которого четыре матча за основную сборную, изначально не смог приехать к команде в понедельник из-за гриппа», – сообщил Немецкий футбольный союз.

Уже 10 октября сборная Германии на своем поле примет Люксембург в рамках группы A. Начнется матч в 21:45 по киевскому времени.