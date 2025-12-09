Венсан КОМПАНИ: «Спортинг не зря входит в восьмерку сильнейших команд в ЛЧ»

Главный тренер немецкой «Баварии» Венсан Компани поделился ожиданиями от матча против португальского «Спортинга» в Лиге чемпионов, который состоится 9 декабря в 19:45 по киевскому времени.

«Спортинг» – это полностью сыгранная команда, которая очень компактно обороняется. Они очень опасны на контратаках. Их линия обороны всегда играет активно и постоянно идёт вперёд. В матче с «Бенфикой» они много прессинговали. У них качественные игроки, которые не боятся атаковать.

У «Спортинга» много игроков с блестящим будущим. Мы должны выложиться на все 100%. «Спортинг» не зря входит в восьмёрку сильнейших команд в Лиге чемпионов.

Статистика говорит, что, возможно, пяти побед и ничьей будет достаточно, чтобы пробиться в плей-офф. Но я не хочу об этом думать. Против «Спортинга» мы играем дома. Если мы одолеем соперника в этом противостоянии, то будем очень близки к попаданию в восьмёрку сильнейших.

Всё всегда зависит от формы игроков и формы соперника. У нас есть конкуренция на каждой позиции, мне нравится такая ситуация. Ману Нойер выйдет в стартовом составе, но в лице Йонаса Урбига у нас есть очень сильный молодой немецкий вратарь. Йонас получал и будет получать свои минуты. Всё идёт по плану.

Я хочу ещё раз поговорить с Альфонсо Дэвисом после пресс-конференции, чтобы обсудить его состояние, но есть вероятность, что он будет в стартовом составе. Посмотрим, но даже если он не выйдет на поле в ближайшем матче, то точно вернется в строй до Рождества», – подытожил Компани.