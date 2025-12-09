Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Венсан КОМПАНИ: «Спортинг не зря входит в восьмерку сильнейших команд в ЛЧ»
Лига чемпионов
09 декабря 2025, 11:17 |
102
1

Венсан КОМПАНИ: «Спортинг не зря входит в восьмерку сильнейших команд в ЛЧ»

Наставник немецкой «Баварии» поделился ожиданиями от матча против лиссабонского клуба

09 декабря 2025, 11:17 |
102
1 Comments
Венсан КОМПАНИ: «Спортинг не зря входит в восьмерку сильнейших команд в ЛЧ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Главный тренер немецкой «Баварии» Венсан Компани поделился ожиданиями от матча против португальского «Спортинга» в Лиге чемпионов, который состоится 9 декабря в 19:45 по киевскому времени.

«Спортинг» – это полностью сыгранная команда, которая очень компактно обороняется. Они очень опасны на контратаках. Их линия обороны всегда играет активно и постоянно идёт вперёд. В матче с «Бенфикой» они много прессинговали. У них качественные игроки, которые не боятся атаковать.

У «Спортинга» много игроков с блестящим будущим. Мы должны выложиться на все 100%. «Спортинг» не зря входит в восьмёрку сильнейших команд в Лиге чемпионов.

Статистика говорит, что, возможно, пяти побед и ничьей будет достаточно, чтобы пробиться в плей-офф. Но я не хочу об этом думать. Против «Спортинга» мы играем дома. Если мы одолеем соперника в этом противостоянии, то будем очень близки к попаданию в восьмёрку сильнейших.

Всё всегда зависит от формы игроков и формы соперника. У нас есть конкуренция на каждой позиции, мне нравится такая ситуация. Ману Нойер выйдет в стартовом составе, но в лице Йонаса Урбига у нас есть очень сильный молодой немецкий вратарь. Йонас получал и будет получать свои минуты. Всё идёт по плану.

Я хочу ещё раз поговорить с Альфонсо Дэвисом после пресс-конференции, чтобы обсудить его состояние, но есть вероятность, что он будет в стартовом составе. Посмотрим, но даже если он не выйдет на поле в ближайшем матче, то точно вернется в строй до Рождества», – подытожил Компани.

По теме:
Сафонов второй раз подряд сыграет в стартовом составе ПСЖ. Где Забарный?
Осимхен в матче против Монако может повторить достижение Левандовски
Мбаппе против Холланда. Реал сыграет с Манчестер Сити в Лиге чемпионов
Лига чемпионов Бавария Спортинг Лиссабон Венсан Компани Альфонсо Дэвис Йонас Урбиг Мануэль Нойер
Николай Тытюк Источник: Bavarian Football Works
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Динамо будет бороться с ЛНЗ». Известный эксперт – о 15-м туре в УПЛ
Футбол | 09 декабря 2025, 08:25 3
«Динамо будет бороться с ЛНЗ». Известный эксперт – о 15-м туре в УПЛ
«Динамо будет бороться с ЛНЗ». Известный эксперт – о 15-м туре в УПЛ

Олег Федорчук считает, что черкасская команда не выдержит темпа на всей дистанции

ОФИЦИАЛЬНО. Защитник ПСЖ дисквалифицирован на три матча Лиги чемпионов
Футбол | 09 декабря 2025, 09:39 0
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник ПСЖ дисквалифицирован на три матча Лиги чемпионов
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник ПСЖ дисквалифицирован на три матча Лиги чемпионов

Лукас Эрнандес пропустит поединки против «Атлетика», «Спортинга» и «Ньюкасла»

В Динамо приедет футболист, которым интересовался Челси
Футбол | 08.12.2025, 14:46
В Динамо приедет футболист, которым интересовался Челси
В Динамо приедет футболист, которым интересовался Челси
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
Хоккей | 09.12.2025, 00:10
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
Бокс | 09.12.2025, 08:51
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pol-55
Який Альфонс в такому матчі,він не грав більше 8ми місяців,Компані знову хоче накосячити з складом.
Ответить
0
Популярные новости
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
07.12.2025, 23:59 4
Футбол
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
08.12.2025, 19:49 4
Футбол
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
08.12.2025, 08:54 3
Бокс
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
08.12.2025, 10:46 15
Футбол
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
08.12.2025, 09:13 34
Футбол
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
09.12.2025, 03:55
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем