Чемпионат мира14 октября 2025, 02:59 | Обновлено 14 октября 2025, 03:09
72
0
Швеция – Косово – 0:1. Весь Гетеборг шокирован. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
14 октября 2025, 02:59 | Обновлено 14 октября 2025, 03:09
72
0
Вечером 13 октября состоялись поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
Кошмар для Швеции продолжается – поражение в Гетеборге от Косова (0:1).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Швейцария удерживает лидерство в группе (10 очков), далее идут Косово (7), Словения (3), Швеция (1).
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 13 октября
21:45. Швеция – Косово – 0:1
Гол: Фисник Асллани, 32
События матча
32’
ГОЛ ! Мяч забил Фисник Асллани (Косово), асcист Велдин Ходжа.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 октября 2025, 20:17 67
Поединок стартует в 21:45 по Киеву
Футбол | 13 октября 2025, 23:42 217
Команда Сергея Реброва одержала тяжелую победу
Футбол | 13.10.2025, 06:23
Футбол | 14.10.2025, 00:28
Футбол | 14.10.2025, 03:24
Комментарии 0
Популярные новости
12.10.2025, 18:55 53
12.10.2025, 04:39 1
13.10.2025, 07:50 6
13.10.2025, 04:39
12.10.2025, 08:12 14
12.10.2025, 20:45
12.10.2025, 06:23 4