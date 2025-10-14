Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Швеция – Косово – 0:1. Весь Гетеборг шокирован. Видео гола и обзор
ЧМ. Квалификация. Европа
Швеция
13.10.2025 21:45 – FT 0 : 1
Косово
Чемпионат мира
14 октября 2025, 02:59 | Обновлено 14 октября 2025, 03:09
Швеция – Косово – 0:1. Весь Гетеборг шокирован. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 13 октября состоялись поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Кошмар для Швеции продолжается – поражение в Гетеборге от Косова (0:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Швейцария удерживает лидерство в группе (10 очков), далее идут Косово (7), Словения (3), Швеция (1).

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 13 октября

21:45. Швеция – Косово – 0:1

Гол: Фисник Асллани, 32

События матча

32’
ГОЛ ! Мяч забил Фисник Асллани (Косово), асcист Велдин Ходжа.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
