  4. Швеция – Косово. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
ЧМ. Квалификация. Европа
Швеция
13.10.2025 21:45 - : -
Косово
Чемпионат мира
11 октября 2025, 23:07 |
Швеция – Косово. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Матч начнется 13 октября в 21:45 по Киеву

Швеция – Косово. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 13 октября, состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Швеции и Косово. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Швеция

Шведы подходят к этому матчу не в лучшей форме. Хотя прошлый сезон Лиги наций прошел для команды очень хорошо – она ​​смогла занять первое место группы со Словакией, Эстонией и Азербайджаном и вернуться во второй по силе дивизион В.

Однако на текущем отборе все идет кувырком, Швеция уже потерпела поражение от Швейцарии и Косово, а также сыграла вничью со Словенией. С 1 набранным баллом сине-желтые занимают последнее место таблицы собственного квартета.

Косово

В прошлом розыгрыше Лиги наций косовары показали очень достойную игру – команде удалось одержать 4 победы и занять 2-е место группы с Румынией, Кипром и Литвой. В переходных поединках за повышение коллектив одолел Исландию и завоевал место в дивизионе В.

На текущей квалификации Косово проиграло Швейцарии, одолело Швецию и сыграло вничью со Словенией. 4 набранных балла позволяют команде занимать 2-ю строчку группы на данный момент.

Личные встречи

Кроме поединка на текущем отборе, в котором Косово одержало победу 2:0, команды играли между собой еще дважды в рамках квалификации на чемпионат мира 2022 года. Тогда 2 победы со счетом 3:0 одержала Швеция.

Интересные факты

  • В последних 6 домашних играх Швеция одержала 5 побед.
  • Швеция не смогла сохранить ворота сухими в 4-х из 5 последних играх.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.64.

Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
