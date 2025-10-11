Швеция – Косово. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Матч начнется 13 октября в 21:45 по Киеву
В понедельник, 13 октября, состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Швеции и Косово. По киевскому времени игра начнется в 21:45.
Швеция
Шведы подходят к этому матчу не в лучшей форме. Хотя прошлый сезон Лиги наций прошел для команды очень хорошо – она смогла занять первое место группы со Словакией, Эстонией и Азербайджаном и вернуться во второй по силе дивизион В.
Однако на текущем отборе все идет кувырком, Швеция уже потерпела поражение от Швейцарии и Косово, а также сыграла вничью со Словенией. С 1 набранным баллом сине-желтые занимают последнее место таблицы собственного квартета.
Косово
В прошлом розыгрыше Лиги наций косовары показали очень достойную игру – команде удалось одержать 4 победы и занять 2-е место группы с Румынией, Кипром и Литвой. В переходных поединках за повышение коллектив одолел Исландию и завоевал место в дивизионе В.
На текущей квалификации Косово проиграло Швейцарии, одолело Швецию и сыграло вничью со Словенией. 4 набранных балла позволяют команде занимать 2-ю строчку группы на данный момент.
Личные встречи
Кроме поединка на текущем отборе, в котором Косово одержало победу 2:0, команды играли между собой еще дважды в рамках квалификации на чемпионат мира 2022 года. Тогда 2 победы со счетом 3:0 одержала Швеция.
Интересные факты
- В последних 6 домашних играх Швеция одержала 5 побед.
- Швеция не смогла сохранить ворота сухими в 4-х из 5 последних играх.
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.64.
21:45
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сине-желтые выиграли у команды Исландии со счетом 5:3
Бывший тренер киевлян раскритиковал Герреро