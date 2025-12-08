Верес опубликовал заявление относительно судьбы матча с Металлистом 1925

«Верес» опубликовал официальную позицию клуба относительно матча, недоигранного из-за отключения света против «Металлиста 1925». Далее – текст заявления клуба:

«Народный клуб «Верес» считает необходимым выразить собственную официальную позицию относительно матча пятнадцатого тура чемпионата VBET Украинской Премьер-лиги с харьковским Металлистом 1925, который вчера завершился досрочно из-за проблем с освещением на Центральном городском стадионе в Житомире.

1. ЧТО ПРОИЗОШЛО?

За почти четыре года после начала полномасштабного вторжения ни один матч на Центральном городском стадионе Житомира не был сорван из-за проблем с освещением. Народный клуб «Верес» располагает информацией, что в день игры 7 декабря 2025 года по этому адресу также не происходило никаких отключений электроснабжения. То есть ОТКЛЮЧЕНИЙ НЕ БЫЛО.

Это свидетельствует о том, что именно организаторы матча ответственны за перегрузку линий электропередач, что привело к скачку напряжения и поломке автоматов. Это никак не связано с отключениями электроэнергии. А значит, этот случай никоим образом не подпадает под определение «форс-мажор», которым сейчас оперируют часть медиа и блогосферы.

2. ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ:

Перебои с электроснабжением на стадионе начались еще до запланированного начала игры. Из-за этого старт матча пришлось отложить более чем на десять минут. Организаторы встречи обязались устранить неисправности, и команды вышли на футбольное поле.

На девятой минуте встречи свет пропал снова. Арбитр матча Виталий Романов пригласил футболистов в раздевалки. И после примерно десятиминутной паузы команды еще раз вернулись в игру.

В течение следующих восьми игровых минут электроснабжение пропадало еще трижды. После этого арбитр Виталий Романов снова пригласил команды в раздевалки. В это время представители обоих клубов, арбитры и делегаты УАФ собрались для обсуждения ситуации.

Народный клуб «Верес» получил предложение еще раз выйти на поле после устранения всех неисправностей и доиграть этот матч. Спортивный директор «красно-черных» Юрий Габовда согласился пойти навстречу хозяевам, поскольку представители «Металлиста 1925» заверили, что устранят проблему.

Арбитр матча в присутствии всех объявил: если проблема повторится – игру продолжено не будет. И ни о каком догрывании на следующий день или в любой другой день речи не было. Никаких подобных предложений в тот момент не звучало. Менее чем через три минуты после очередного возобновления матча свет снова пропал.

3. ГЕНЕРАТОР

Резервный источник питания, необходимый для проведения матчей в условиях войны, также оказался неготовым. После включения генератора выяснилось, что он не может обеспечить работу табло и системы VAR. Даже после этого футбольный клуб «Верес» был готов играть, и в третий раз наша команда вышла на футбольное поле. Пока электроснабжение вновь не пропало.

4. ВЫВОД

Народный клуб «Верес» считает, что полная ответственность за срыв матча 7 декабря лежит на его организаторах. А учитывая все перечисленное выше, считаем спекуляции на теме войны и сложной ситуации в энергосистеме страны, которые начали распространяться в медиа, – неуместными.

Подчеркиваем: наш клуб сделал все возможное, чтобы продолжить игру. «Верес» готов играть, что и подтвердил наш третий выход на футбольное поле. Но сейчас клуб ожидает решения КДК, которое должно быть справедливым и о равных условиях для всех клубов Украинской Премьер-лиги».