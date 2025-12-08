8 декабря Полтава и Эпицентр проведут очное противостояние в 15-м туре УПЛ 2025/26.

Встреча начнется в 15:30 по Киеву на стадионе «Зирка» в городе Кропивницкий.

Наставниками коллективов являются Павел Матвийченко и Сергей Нагорняк.

Для обеих команд это дебютный сезон в элитном дивизионе Украины.

За 14 туров Полтава набрала всего девять очков и располагается на последнем, 16-м месте. Эпицентр идет на 14-й строчке с 11 баллами.

Полтава – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале УПЛ-ТВ, который доступен на платформе MEGOGO.

