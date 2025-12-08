Полтава – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 15-го тура УПЛ 2025/26 8 декабря в 15:30
8 декабря Полтава и Эпицентр проведут очное противостояние в 15-м туре УПЛ 2025/26.
Встреча начнется в 15:30 по Киеву на стадионе «Зирка» в городе Кропивницкий.
Наставниками коллективов являются Павел Матвийченко и Сергей Нагорняк.
Для обеих команд это дебютный сезон в элитном дивизионе Украины.
За 14 туров Полтава набрала всего девять очков и располагается на последнем, 16-м месте. Эпицентр идет на 14-й строчке с 11 баллами.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале УПЛ-ТВ, который доступен на платформе MEGOGO.
События матча
