Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Полтава – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Полтава
08.12.2025 15:30 – 53 0 : 2
Эпицентр
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 декабря 2025, 15:30 |
801
0

Полтава – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 15-го тура УПЛ 2025/26 8 декабря в 15:30

08 декабря 2025, 15:30 |
801
0
Полтава – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

8 декабря Полтава и Эпицентр проведут очное противостояние в 15-м туре УПЛ 2025/26.

Встреча начнется в 15:30 по Киеву на стадионе «Зирка» в городе Кропивницкий.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставниками коллективов являются Павел Матвийченко и Сергей Нагорняк.

Для обеих команд это дебютный сезон в элитном дивизионе Украины.

За 14 туров Полтава набрала всего девять очков и располагается на последнем, 16-м месте. Эпицентр идет на 14-й строчке с 11 баллами.

Полтава – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале УПЛ-ТВ, который доступен на платформе MEGOGO.

Полтава – Эпицентр
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Себерио (Эпицентр), асcист Хоакинете.
25’
ГОЛ ! Мяч забил Джеоване (Эпицентр), асcист Хоакинете.
