В Динамо приедет футболист, которым интересовался Челси

Киевское «Динамо» готовится к усилению зимой и планирует привлечь нового игрока во время ближайшего трансферного окна. По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, к зимним сборам киевлян должен присоединиться футболист из Ганы, который уже некоторое время находится в поле зрения клуба.

Сообщается, что ранее африканским талантом интересовался «Челси». Игрок даже проходил просмотр у лондонцев, однако в итоге контракт так и не подписал.

Ранее бывший защитник киевского Динамо Тарас Михалик объяснил, почему Игорь Суркис доверил Игорю Костюку должность тренера в первой команде киевского «Динамо» после увольнения Александра Шовковского.