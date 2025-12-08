Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РУНИ: «Он разрушает свое наследие, через пару лет он пожалеет о словах»
Англия
08 декабря 2025, 14:01 | Обновлено 08 декабря 2025, 14:02
1198
0

РУНИ: «Он разрушает свое наследие, через пару лет он пожалеет о словах»

Легендарный англичанин проехался по Мохамеду Салаху

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Легендарный Уэйн Руни проехался по египетском вингеру «Ливерпуля» Мохамеду Салаху после его скандального заявления:

«Он полностью разрушает свое наследие в «Ливерпуле». Он все сделал неправильно. Время неумолимо. В этом сезоне он выглядел не лучшим образом, не в лучшей форме. Хотелось увидеть, как он закатает рукава и скажет: «Хорошо, я еще вам покажу».

Нельзя быть настолько высокомерным, говоря, что ему не нужно бороться за свое место, потому что он его уже заслужил. Нужно каждую неделю показывать свою лучшую игру, чтобы попытаться остаться в команде.

Если бы я был одним из его партнеров по команде, то совсем не был доволен его словами. Своими словами он подставил «Ливерпуль». Да, он невероятно играл за клуб, но это было неуважение к его партнерам по команде, тренеру и болельщикам.

Предполагаю, что он будет очень молчалив на тренировочной базе, и это само по себе будет негативно влиять на новых игроков, которых Арне Слот обкатал. Уверен, что через пару лет он пожалеет о своих словах».

По теме:
Ливерпуль выбрал сторону в конфликте Слота и Салаха. Уже есть последствия
Мадридский Реал победил всего дважды в последних семи матчах
Лидс – Ливерпуль – 3:3. Шоу с пропущенным на 90+6-й. Видео голов и обзор
Уэйн Руни Ливерпуль Мохамед Салах
Даниил Кирияка Источник: BBC
