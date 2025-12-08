Англия08 декабря 2025, 14:52 | Обновлено 08 декабря 2025, 14:53
МЮ сыграет на выезде против худшей команды в истории АПЛ после 14 туров
В активе Вулверхэмптона всего 2 набранных очка и последнее место в турнирной таблице
Вулверхэмптон набрал всего 2 очка в стартовых 14 турах сезона, что является самым плохим показателем в истории АПЛ.
За годы существования английской Премьер-лиги ни одна команда не набирала меньшее количество очков за аналогичный период.
Команды АПЛ с наименьшим количеством набранных очков после 14 сыгранных туров
- 2 – Вулверхэмптон (2025/26, разница мячей: -22)
- 2 – Шеффилд Юнайтед (2020/21, разница мячей: -17)
- 5 – Шеффилд Юнайтед (2023/24, разница мячей: -28)
- 5 – Свиндон Таун (1993/94, разница мячей: -22)
- 5 – Саутгемптон (2024/25, разница мячей: -19)
- 5 – КПР (2012/13, разница мячей: -16)
- 5 – Сандерленд (2005/06, разница мячей: -16)
- 5 – Астон Вилла (2015/16, разница мячей: -15)
- 6 – Дерби Каунти (2007/08, разница мячей: -28)
- 6 – Шеффилд Уэнсдей (1999/00, разница мячей: -22)
Интересным фактом является то, что все команды этого рейтинга (кроме Вулверхэмптона) вылетели в Чемпионшип в тех сезонах.
8 декабря в матче 15-го тура соперником «волков» будет Манчестер Юнайтед.
