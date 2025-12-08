Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МЮ сыграет на выезде против худшей команды в истории АПЛ после 14 туров
Англия
08 декабря 2025, 14:52 | Обновлено 08 декабря 2025, 14:53
116
0

МЮ сыграет на выезде против худшей команды в истории АПЛ после 14 туров

В активе Вулверхэмптона всего 2 набранных очка и последнее место в турнирной таблице

08 декабря 2025, 14:52 | Обновлено 08 декабря 2025, 14:53
116
0
МЮ сыграет на выезде против худшей команды в истории АПЛ после 14 туров
Getty Images/Global Images Ukraine

Вулверхэмптон набрал всего 2 очка в стартовых 14 турах сезона, что является самым плохим показателем в истории АПЛ.

За годы существования английской Премьер-лиги ни одна команда не набирала меньшее количество очков за аналогичный период.

Команды АПЛ с наименьшим количеством набранных очков после 14 сыгранных туров

  • 2 – Вулверхэмптон (2025/26, разница мячей: -22)
  • 2 – Шеффилд Юнайтед (2020/21, разница мячей: -17)
  • 5 – Шеффилд Юнайтед (2023/24, разница мячей: -28)
  • 5 – Свиндон Таун (1993/94, разница мячей: -22)
  • 5 – Саутгемптон (2024/25, разница мячей: -19)
  • 5 – КПР (2012/13, разница мячей: -16)
  • 5 – Сандерленд (2005/06, разница мячей: -16)
  • 5 – Астон Вилла (2015/16, разница мячей: -15)
  • 6 – Дерби Каунти (2007/08, разница мячей: -28)
  • 6 – Шеффилд Уэнсдей (1999/00, разница мячей: -22)

Интересным фактом является то, что все команды этого рейтинга (кроме Вулверхэмптона) вылетели в Чемпионшип в тех сезонах.

8 декабря в матче 15-го тура соперником «волков» будет Манчестер Юнайтед.

По теме:
Ливерпуль выбрал сторону в конфликте Слота и Салаха. Уже есть последствия
Легендарный клуб лидирует в гонке за игрока сборной Украины
Источник назвал точную дату возвращения Мудрика в футбол
Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон статистика
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
Футбол | 07 декабря 2025, 16:58 66
Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес

Команды не могут продолжить матч из-за проблем со светом

РУНИ: «Он разрушает свое наследие, через пару лет он пожалеет о словах»
Футбол | 08 декабря 2025, 14:01 0
РУНИ: «Он разрушает свое наследие, через пару лет он пожалеет о словах»
РУНИ: «Он разрушает свое наследие, через пару лет он пожалеет о словах»

Легендарный англичанин проехался по Мохамеду Салаху

Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
Футбол | 08.12.2025, 04:42
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Футбол | 08.12.2025, 09:13
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Футбол | 08.12.2025, 10:04
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
07.12.2025, 00:00 5
Футбол
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
06.12.2025, 08:35
Футбол
Луис ЭНРИКЕ выступил с заявлением о вратаре: «Сафонов? Я отказываюсь...»
Луис ЭНРИКЕ выступил с заявлением о вратаре: «Сафонов? Я отказываюсь...»
06.12.2025, 20:59 1
Футбол
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
07.12.2025, 08:08 33
Футбол
ЧМ-2025 по socca. Украина по буллитам в 1/4 финала проиграла Казахстану
ЧМ-2025 по socca. Украина по буллитам в 1/4 финала проиграла Казахстану
07.12.2025, 02:12 11
Другие виды
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
07.12.2025, 23:59 4
Футбол
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
06.12.2025, 08:06 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем