МЮ сыграет на выезде против худшей команды в истории АПЛ после 14 туров

Вулверхэмптон набрал всего 2 очка в стартовых 14 турах сезона, что является самым плохим показателем в истории АПЛ.

За годы существования английской Премьер-лиги ни одна команда не набирала меньшее количество очков за аналогичный период.

Команды АПЛ с наименьшим количеством набранных очков после 14 сыгранных туров

2 – Вулверхэмптон (2025/26, разница мячей: -22)

2 – Шеффилд Юнайтед (2020/21, разница мячей: -17)

5 – Шеффилд Юнайтед (2023/24, разница мячей: -28)

5 – Свиндон Таун (1993/94, разница мячей: -22)

5 – Саутгемптон (2024/25, разница мячей: -19)

5 – КПР (2012/13, разница мячей: -16)

5 – Сандерленд (2005/06, разница мячей: -16)

5 – Астон Вилла (2015/16, разница мячей: -15)

6 – Дерби Каунти (2007/08, разница мячей: -28)

6 – Шеффилд Уэнсдей (1999/00, разница мячей: -22)

Интересным фактом является то, что все команды этого рейтинга (кроме Вулверхэмптона) вылетели в Чемпионшип в тех сезонах.

8 декабря в матче 15-го тура соперником «волков» будет Манчестер Юнайтед.