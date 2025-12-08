Буковина попрощалась с четырьмя игроками

Как стало известно Sport.ua, ряды черновицкой «Буковины» покинули Назар Кайда, Никита Федотов, Егор Князев, Никита Леднев.

По имеющейся информации, «Буковина», которая выйдет из отпуска после Нового года 20 января, планирует укрепить 1-2 позиции, а первым «зимним» новичком станет нападающий Максим Войтиховский из «Агробизнеса».

В случае повышения в классе основной команды «Буковина-2» прекратит выступления во второлиговом первенстве и сосредоточится на участии в чемпионате U-21.

Большой объем работ планируется выполнить в ближайшие полгода на стадионе «Буковина». Речь идет об искусственном освещении и подогреве поля. Все должно соответствовать требованиям УПЛ.

Сейчас «Буковина» уверенно лидирует в Первой лиге, набрав 48 очков, и завоевала право выступать в четвертьфинале Кубка Украины.

Ранее «Буковина» обозначила планы на зиму.