Революция для сборных. УЕФА хочет изменить формат квалификаций ЧЕ и ЧМ

В УЕФА собираются провести масштабную реформу системы квалификаций к международным топ-турнирам из-за опасений, что интерес болельщиков и телекомпаний к таким матчам падает.

Рабочая группа Комитета национальных сборных УЕФА создана для того, чтобы рассмотреть варианты изменения формата отборов к чемпионатам мира и Европы среди мужских сборных.

Группа будет рассматривать несколько разных моделей. Среди них – возможность расширения роли Лиги наций в отборе или внедрение версии так называемой швейцарской системы, которую сейчас используют в Лиге чемпионов.

Источник, знакомый с процессом, сообщил, что на встрече генеральных секретарей 55 европейских федераций, состоявшейся две недели назад в Малаге, представителей проинформировали об этих изменениях. Там также обсуждали преимущества и возможные недостатки систем Лиги наций и швейцарской системы.

Читайте также: Формат квалификации на Евро может претерпеть существенные изменения

Источник рассказал: «Доходы от телетрансляций и вовлеченность фанатов в матчи квалификации снижаются, но в Лиге наций, наоборот, растут. Этот вопрос уже рассматривался раньше, но очень сложно найти формулу, которая сохраняла бы определенную интригу для топ-сборных, делала турнир конкурентным, но при этом давала шанс меньшим командам».

С 2023 года УЕФА использует женскую Лигу наций как основу для квалификации к женскому Евро, чемпионатам мира и Олимпиаде. Новая рабочая группа изучит, стоит ли распространить этот подход и на мужские турниры.

Одно из опасений относительно использования Лиги наций заключается в том, что система повышения и понижения между дивизионами может сократить количество матчей, в которых меньшие сборные играют против топ-соперников, а именно такие встречи часто приносят этим странам значительные финансовые прибыли.

Getty Images/Global Images Ukraine

Другим вариантом, который обсуждается, является адаптация швейцарской системы, применяемой в мужских Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Согласно ей, все 55 национальных сборных сыграли бы по 6 или 8 матчей против разных соперников, определенных по рейтингу, – с каждым лишь один раз, без игр по системе «дома и в гостях».

По действующей системе, например, Англия проводит 8 матчей в отборе к чемпионату мира – по две встречи с Сербией, Албанией, Латвией и Андоррой. По словам источника, такие поединки не вызывают большого интереса у телекомпаний.

Использование швейцарской системы означало бы, что Англия могла бы иметь несколько матчей против соперников равного уровня, а также против более слабых команд. Результаты всех игр формировали бы единую общую таблицу, которая определяла бы квалификацию.

Например, если на чемпионат мира выделено 16 мест, то первые 12 команд проходили бы автоматически, а следующие 8 боролись бы в плей-офф за оставшиеся 4 путевки.

Однако другой источник отметил, что, несмотря на успех нового формата в клубных турнирах, между клубными и национальными соревнованиями существуют существенные различия, поэтому швейцарская система не является универсальным решением.

По материалам The Times