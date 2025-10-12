Формат квалификации на Евро может претерпеть существенные изменения

УЕФА изучает возможность изменения формата отбора на Чемпионат Европы, чтобы сделать его более интересным для болельщиков.

Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что не намерен менять сам турнир, но признал, что квалификацию можно подкорректировать и улучшить.

«Возможно, отбор может быть другим. Количество матчей не изменится, но формат станет более интересным. Мы сейчас думаем над этим», — заявил Чеферин на Portugal Football Summit 2025.

Как сообщает Daily Mail, ожидается, что внутренний пересмотр УЕФА относительно того, как привлечь внимание болельщиков во время отборочных кампаний, рассмотрит несколько альтернатив. Возможно, в УЕФА обратятся к моделям отбора из других своих турниров, таких как Лига наций или Лига чемпионов.

Формат Лиги наций предусматривает систему повышения и понижения в классе, тогда как новая Лига чемпионов предусматривает 8 игр одного круга, в отличие от предыдущего стандартного формата группового этапа «два круга с матчами дома и на выезде».

Напомним, что ранее Чеферин выступил против проведения клубного чемпионата мира раз в 2 года.