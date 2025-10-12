Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Формат квалификации на Евро может претерпеть существенные изменения
Чемпионат Европы
12 октября 2025, 18:54 | Обновлено 12 октября 2025, 19:10
386
0

Формат квалификации на Евро может претерпеть существенные изменения

УЕФА думает над тем, как сделать более интересной квалификацию на Евро

12 октября 2025, 18:54 | Обновлено 12 октября 2025, 19:10
386
0
Формат квалификации на Евро может претерпеть существенные изменения
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА изучает возможность изменения формата отбора на Чемпионат Европы, чтобы сделать его более интересным для болельщиков.

Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что не намерен менять сам турнир, но признал, что квалификацию можно подкорректировать и улучшить.

«Возможно, отбор может быть другим. Количество матчей не изменится, но формат станет более интересным. Мы сейчас думаем над этим», — заявил Чеферин на Portugal Football Summit 2025.

Как сообщает Daily Mail, ожидается, что внутренний пересмотр УЕФА относительно того, как привлечь внимание болельщиков во время отборочных кампаний, рассмотрит несколько альтернатив. Возможно, в УЕФА обратятся к моделям отбора из других своих турниров, таких как Лига наций или Лига чемпионов.

Формат Лиги наций предусматривает систему повышения и понижения в классе, тогда как новая Лига чемпионов предусматривает 8 игр одного круга, в отличие от предыдущего стандартного формата группового этапа «два круга с матчами дома и на выезде».

Напомним, что ранее Чеферин выступил против проведения клубного чемпионата мира раз в 2 года.

По теме:
От Португалии до Исландии. Топ-12 самых ярких матчей сборной Украины
ВИДЕО. Его не остановить. УЕФА смакует, как Мбаппе раскрутил Забарного
ФОТО. Спортдиректор Вереса принял участие в генасамблее европейских клубів
Александер Чеферин УЕФА чемпионат Европы по футболу
Иван Чирко Источник: Daily Mail
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Футбол | 12 октября 2025, 01:23 2
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20

Колумбия выиграла четвертьфинальный матч с 5 голами

КВАРЦЯНЫЙ: «Он не должен там играть в сборной Украины. Не его это место»
Футбол | 11 октября 2025, 21:24 4
КВАРЦЯНЫЙ: «Он не должен там играть в сборной Украины. Не его это место»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он не должен там играть в сборной Украины. Не его это место»

Известный тренер – о Николае Матвиенко

ЗАБАРНЫЙ: «Никакой недооценки Азербайджана быть не может. Надо побеждать»
Футбол | 12.10.2025, 19:34
ЗАБАРНЫЙ: «Никакой недооценки Азербайджана быть не может. Надо побеждать»
ЗАБАРНЫЙ: «Никакой недооценки Азербайджана быть не может. Надо побеждать»
Стародубцева разгромила немку и пробилась в основу пятисотника в Нинбо
Теннис | 12.10.2025, 12:25
Стародубцева разгромила немку и пробилась в основу пятисотника в Нинбо
Стародубцева разгромила немку и пробилась в основу пятисотника в Нинбо
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Футбол | 12.10.2025, 08:12
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
12.10.2025, 06:23 5
Футбол
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 243
Футбол
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
11.10.2025, 08:33 4
Футбол
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
11.10.2025, 06:23 4
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
11.10.2025, 13:11 7
Футбол
Усика предупредили, что его бой, о котором он мечтает, не состоится
Усика предупредили, что его бой, о котором он мечтает, не состоится
11.10.2025, 04:02
Бокс
Соболенко опозорилась. Определена финальная пара турнира WTA 1000 в Ухане
Соболенко опозорилась. Определена финальная пара турнира WTA 1000 в Ухане
11.10.2025, 17:21 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем