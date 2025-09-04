Клубный чемпионат мира04 сентября 2025, 18:17 | Обновлено 04 сентября 2025, 18:30
УЕФА против Клубного ЧМ каждые 2 года: «Игроки и так уже мертвые»
Чеферин не поддерживает проведение турнира раз в два года
Президент УЕФА Александер Чеферин не считает правильным проведения Клубного чемпионата мира каждые два года, как это обсуждается в ФИФА.
«Если Клубный ЧМ будет проходить раз в четыре года, то это нормально. Каждые два года? Я против этого».
«Честно говоря, игроки и сейчас уже мертвые после сезона, и заставлять их почти каждое лето играть такой большой турнир – это слишком», – сказал Чеферин.
Обновленный Клубный ЧМ состоялся летом этого года в США.
