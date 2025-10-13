Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер планирует убедить 17-летнего вундеркинда перейти в Премьер-лигу
Украина. Премьер лига
13 октября 2025, 22:33 |
1221
0

Шахтер планирует убедить 17-летнего вундеркинда перейти в Премьер-лигу

«Гремио» согласился отпустить Габриэля Мека в чемпионат Украины, но игрок выступил против трансфера

13 октября 2025, 22:33 |
1221
0
Шахтер планирует убедить 17-летнего вундеркинда перейти в Премьер-лигу
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Мек

Атакующий полузащитник бразильского «Гремио» Габриэль Мек отказывается переходить в донецкий «Шахтер». Об этом сообщил Mix Vale.

«Горняки» предложили за 17-летнего вундеркинда 17 миллионов евро, однако футболист не хочет играть в чемпионате Украины. Он намерен остаться в Бразилии, чтобы бороться за место в стартовом составе нынешней команды.

По информации источника, Мек готов отправиться в Европу после того, как выиграет хоть один трофей в родном чемпионате. Теперь все зависит от «Шахтера» – сообщается, что Габриэль может передумать, если его заинтересует спортивный и финансовый проект донецкой команды.

«Гремио» сообщил представителям украинской команды, что они готовы принять предложение о трансфере, однако «горнякам» необходимо договориться о сотрудничестве с бразильским полузащитником.

Мек сможет перебраться в Премьер-лигу после завершения сезона 2025/26, когда ему исполнится 18 лет. На данный момент игрок полностью сконцентрирован на чемпионате Бразилии и чемпионате мира U-17, который состоится в ноябре.

В нынешней кампании Габриэль провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Кроме того, 17-летний футболист дважды сыграл за первую команду.

По теме:
Луис Энрике требует от руководства ПСЖ подписать игрока Барселоны
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
Одноклубник Довбика может перейти к Забарному в ПСЖ за 60 млн евро
чемпионат Бразилии по футболу Гремио Шахтер Донецк Габриэль Мек трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«У нас есть все шансы выйти на ЧМ-2026». УАФ обратилась к болельщикам
Футбол | 13 октября 2025, 15:22 4
«У нас есть все шансы выйти на ЧМ-2026». УАФ обратилась к болельщикам
«У нас есть все шансы выйти на ЧМ-2026». УАФ обратилась к болельщикам

УАФ считает матч сборной Украины против Азербайджана ключевым

Полузащитник сборной Украины забил первый гол за английский Норвич
Футбол | 13 октября 2025, 22:55 0
Полузащитник сборной Украины забил первый гол за английский Норвич
Полузащитник сборной Украины забил первый гол за английский Норвич

Захар Бауманн огорчил «Сандерленд» U-21 в матче Кубка Английской Премьер-лиги

Мендеш нашел для Лунина новый клуб. Перес уже дал ответ
Футбол | 13.10.2025, 00:10
Мендеш нашел для Лунина новый клуб. Перес уже дал ответ
Мендеш нашел для Лунина новый клуб. Перес уже дал ответ
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
Футбол | 13.10.2025, 06:59
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
КОХАН: «Магучих молодец, но ей еще повезло, что она девушка»
Другие виды | 13.10.2025, 09:51
КОХАН: «Магучих молодец, но ей еще повезло, что она девушка»
КОХАН: «Магучих молодец, но ей еще повезло, что она девушка»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
13.10.2025, 07:50 6
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
12.10.2025, 07:43 5
Футбол
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
12.10.2025, 08:55 4
Футбол
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
12.10.2025, 01:23 2
Футбол
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
12.10.2025, 06:23 5
Футбол
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
11.10.2025, 16:11 11
Теннис
Соболенко опозорилась. Определена финальная пара турнира WTA 1000 в Ухане
Соболенко опозорилась. Определена финальная пара турнира WTA 1000 в Ухане
11.10.2025, 17:21 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем