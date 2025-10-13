Шахтер планирует убедить 17-летнего вундеркинда перейти в Премьер-лигу

Атакующий полузащитник бразильского «Гремио» Габриэль Мек отказывается переходить в донецкий «Шахтер». Об этом сообщил Mix Vale.

«Горняки» предложили за 17-летнего вундеркинда 17 миллионов евро, однако футболист не хочет играть в чемпионате Украины. Он намерен остаться в Бразилии, чтобы бороться за место в стартовом составе нынешней команды.

По информации источника, Мек готов отправиться в Европу после того, как выиграет хоть один трофей в родном чемпионате. Теперь все зависит от «Шахтера» – сообщается, что Габриэль может передумать, если его заинтересует спортивный и финансовый проект донецкой команды.

«Гремио» сообщил представителям украинской команды, что они готовы принять предложение о трансфере, однако «горнякам» необходимо договориться о сотрудничестве с бразильским полузащитником.

Мек сможет перебраться в Премьер-лигу после завершения сезона 2025/26, когда ему исполнится 18 лет. На данный момент игрок полностью сконцентрирован на чемпионате Бразилии и чемпионате мира U-17, который состоится в ноябре.

В нынешней кампании Габриэль провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Кроме того, 17-летний футболист дважды сыграл за первую команду.