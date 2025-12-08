Стали известны стартовые составы на матч 15-го тура УПЛ Полтава – Эпицентр

Главные тренера команд Полтава и Эпицентр – Павел Матвийченко и Сергей Нагорняк соответственно – назвали стартовые составы на матч 15-го тура УПЛ 2025/26.

Поединок пройдет на стадионе «Зирка» в городе Кропивницкий. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

В таблице чемпионата Украины Полтава занимает 16-е место с 9 очками. Эпицентр идет на 14-й позиции с 11 баллами.

СК «Полтава»: Восконян – Коцюмака, Мисюра, Савенков, Бужин – Даниленко, Дорошенко – Галенков, Одарюк – Марусич, Вивдыч.

Запасные: Минчев, Ермолов, Ходуля, Кононов, Шаповалов, Онищенко, Хахлев, Стрельцов.

«Эпицентр»: Билык – Климец, Кош, Мороз, Кирюханцев – Джеоване, Запорожец, Себерио – Сифуэнтес, Супряга, Сидун.

Запасные: Бушняк, Вавшко, Е. Демченко, С. Кристин, В. Кристин, Миронюк, Ляшенко, Григоращук, Липовуз, Беженар, Савчук.